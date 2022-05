Eesti kaitseväelased harjutavad SIIL-il koostööd Läti kaitseväega

Kaasatud on USA, Suurbritannia ja Poola raketisüsteemid, õppuste geograafia ulatub Bornholmist üle Saaremaa Põhja-Lätini.

Esmakordselt harjutatakse koos Läti kaitseväega Põhja-Läti kaitsmist ja tegevuse koordineerimist lätlastega.

"Õppuse jooksul on see täiesti uus komponent. Selles mõttes, et Eesti riiklik kõige kõrgem juhtimistasand, juhtimispunkt otse suhtleb Läti vastava juhtimistasandiga. Ja me koordineerime operatsioone ja teeme ühisoperatsioone. See on kindlasti esimene kord õppuse jooksul," ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Veiko-Vello Palm.