Musk lubas taastada Trumpi konto Twitteris

"Ma arvan, et see polnud õige otsus, et Trumpi konto blokeeriti. Ma arvan, et see oli viga. See ei toonud kaasa lõpuks seda, et Trumpil oleks kadunud hääl," ütles Musk.

Muski nimetas sellist konto jäädavat blokeerimist moraalselt halvaks otsuseks.

"Kui on olemas postitusi, mis on valed ja halvad, siis tuleks need kas kustutada või muuta nähtamatuks. Inimeste konto ajutine sulgemine on asjakohane, kuid alaline keelamine seda pole," ütles Musk.

Trump väidab siiski, et ei kavatse Twitterisse naasta ja tahab keskenduda oma sotsiaalmeediaärile, vahendas The Wall Street Journal.

Trumpi postitused keelati Facebookis ja Twitteris pärast seda, kui tema toetajad Washingtonis Kapitooliumile tormi jooksid.

Trumpil oli Twitteris blokeerimise hetkel üle 88 miljoni jälgija.