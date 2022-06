Musk ähvardas katkestada Twitteri ostu

Musk on ka varem ähvardanud ostust loobuda, kuid seekordne hoiatus, mille edastas ärimehe advokaat Twitteri juriidilise osakonna juhile Vijaya Gaddele saadetud kirjas, märgib olukorra edasist eskaleerimist, tõdes uudisteagentuur Reuters. Kirjas süüdistatakse Twitteri juhtkonda oma kohustuste eiramises sellises ulatuses, et see võib hakata kahjustama võimalikku ostulepingu sisu.

Muski hoiatus sattus samale ajale, kui börsil kukkusid paljude tehnoloogiaettevõtete aktsiad, sealhulgas ka Muskile kuluva Tesla omad, kartuses, et ees on ootamas majanduskasvu pidurdumine ning intressimäärade tõus.

Twitteri aktsia hind langes esmaspäeval 1,5 protsendi võrra ning sulgus tasemel 39,57 dollarit, mis on kaugelt madalam kui Muski ostutehingus kokku lepitud 52,2 dollarit. Selle üheks põhjuseks peetakse ka investorite arvamust, et Musk veenab Twitteri praegusi omanikke nõustuma madalama hinnaga, ähvardades vastasel korral tehingust loobuda.

Muski juristid nõudsid kirjas täpsemaid andmeid libakontode kohta ning rõhutasid ettevõtja õigust loobuda Twitteri omandamisest, kuna firma on selgelt eiranud oma kohustust anda enda kohta vajalikku infot.

Twitter teatas, et plaanib lepingu toimumist juba kokku lepitud tingimustel ning edastab Muskile koostöö vaimus vajaliku info vastavalt ostulepingule.

Musk, kes on kuulutanud ennast absoluutse sõnavabaduse eestvõitlejaks, on öelnud, et üks tema eesmärke on vabastada platvorm rämpspostitusi tegevatest kontodest.