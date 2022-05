Neivelt soovitab inflatsiooniga võitlemiseks maksud üle vaadata

Olukord, kus aastane inflatsioon Eestis küünib ligi 20 protsendini ning on kaks ja pool korda kõrgem kui Euroopas keskmiselt, näitab "Vikerhommikus" käinud Neivelti sõnul ilmselgelt, et midagi on Eestis valesti.

Üks kõrge inflatsiooni põhjuseid on aastaid kestnud Euroopa Keskpanga rahatrükipoliitika. Teisena tõi Neivelt välja energiahinnad, näiteks esimeses kvartalis oli Eestis elekter kaks korda kallim kui Rootsis, 50 protsenti kallim kui Soomes.

"Seal on selgelt probleem, midagi on meil valesti tehtud. Ei saa öelda, et sõja pärast oli elekter meil kallim kui Soomes, me oleme samas kohas ju füüsiliselt," ütles Neivelt.

Ühtlasi ei näe Neivelt, et Eestis oleks praegu otsustajatel mingisugunegi plaan, mida teisiti teha.

"Räägitakse, et oleks vaja rohkem tuuleenergiat, keegi räägib, et 30 aasta pärast on vaja tuumajaama, aga mida me teeme, et järgmine talv üle elada, seda mina ei ole näinud," tõi Neivelt näite.

Kolmandale aspektile juhtis tähelepanu Neivelti tuttav Soome ettevõtja: "Me oleme täna jõudnud Eestis tööstustööliste ja ka teiste töötajatega sellisele palgatasemele, et see on praegu võrreldav juba Soome või Rootsi palgatasemega, aga sellel palgatasemel on Soomes-Rootsis madalamad maksud kui meil."

Selleks palgatasemeks on Neivelti sõnul kuskil 1500-2000 eurot kuus. "Ka sellise palga saajad on üle lahe olemas ja nad maksavad praegu vähem makse kui meie inimesed, kes saavad analoogse töö eest sama palka," selgitas ta, lisades, et see on ka üks põhjus, miks Eestis on teenuste hinnad rohkem tõusnud.

"Meil lihtsalt inimene on väga kallis ja me ei ole suutnud oma majandust ümber struktureerida, midagi automatiseerida. Kas me ei peaks oma tulumaksu ümber vaatama, et näiteks madalama palga pealt ei tohiks nii palju tulumaksu võtta," arutles Neivelt, mööndes samas, et selleks, et tulumaksu alandada, tuleb seda ülemises otsas tõsta.

Kuigi ka maksusüsteemi muudatused võtavad oma aja, vähemalt aasta või kaks, ning seda saab teha läbi valimiste, tuleks Neivelti hinnangul sellega pihta hakata, kuna teema on Eestis tõsine. Lisaks tuleb loomulikult tegeleda ka energiahindadega ja sellega, et Eestis gaasi oleks sügisel.

Samas nentis Neivelt: "Kõrgete energiahindadega tuleb ära harjuda ja pole mõtet hakata kõigile toetusi maksma. Pigem teha ikkagi nii, et inimesed piltlikult öeldes maksaks vähem tulumaksu, siis jääks inimestel rohkem raha kätte."