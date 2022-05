Biden lubas hinnatõusu vastu võidelda

USA president Joe Biden lubas, et hinnatõusu vastane võitlus saab olema tema administratsiooni riigisisene prioriteet. USA-s toimuvad sügisel vahevalimised, inflatsioon on riigis kiirenenud viimase 40 aasta kõrgeimale tasemele.

Biden esitas teisipäeval oma majandusplaani, mille eesmärk on ohjeldada hinnatõusu. USA tarbijahinnad tõusid märtsis aastases võrdluses 8,5 protsenti, mis on viimase 40 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

Vabariiklased on muutnud toidu, bensiini ja muude esmatarbekaupade kallinemise oma valimiskampaanias tähtsaimaks küsimuseks. Vabariiklaste eesmärk on taastada kontroll kongressi üle, vahendas The Times.

Biden märkis, et tema esimesel ametiaastal lisandus USA-sse 6,6 miljonit töökohta. President siiski lisas, et kiire hinnatõus pidurdab majanduse taastumist.

"Kogu Ameerikas kannatavad inimesed inflatsiooni tõttu. Ma tahan, et iga ameeriklane teaks, et ma võtan hinnatõusu väga tõsiselt ja see on minu riigisisene prioriteet," ütles Biden.

Biden süüdistas hinnatõusus tarnehäireid ja Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. "Putini sõda on tõstnud ka toiduainete hinda. Ameerikal on selle väljakutsega toimetulekuks parim positsioon kogu maailmas," väitis Biden.

Biden on juba kasutusele võtnud USA strateegilised naftavarud. Samuti kutsus Biden kongressi üles võtma vastu puhta energia maksusoodustusi, et vähendada pikas perspektiivis sõltuvust välismaisest energiaimpordist.

Biden kritiseeris oma kõnes teravalt vabariiklasi ja nende majandusprogrammi.

"Ameeriklastel on praegu valida kahe tee vahel. Minu plaan leevendab hinnatõusu ja elavdab majandust, kus töötavate inimeste maksukoormust langetatakse, samal ajal oleks jõukamate ameeriklaste maksukoormus õiglane. Vabariiklaste teeksid soodustusi suurtele korporatsioonidele ja miljardäridele, täpselt nagu nad tegid eelmisel korral, kui nad võimul olid," väitis Biden.