Lagarde vihjas intressimäärade tõstmisele

Euroopa Keskpanga (ECB) president Christine Lagarde andis kolmapäeval mõista, et keskpank tõstab juulis euro baasintressimäära.

Praegu rekordiliselt madalate intressimäärade tõstmise taga on eurotsoonis kiiresti hoogu kogunud inflatsioon, vahendas ajaleht Le Monde.

Keskpank peaks juba kolmanda kvartali alguses lõpetama senise majandust stimuleeriva võlakirjaostu programmi ning võiks siis, ainult "mõni nädal hiljem", tõsta ka intressimäärasid, rääkis Lagarde kolmapäeval Sloveenias.

Lagarde'i sõnad on seni kõige selgem viide sellele, et ECB on valmis intresse tõstma pigem varem kui hiljem. Seni ei ole Euroopa Keskpank erinevalt USA föderaalreservist ja teistest maailma suurimatest rahandusinstitutsioonidest veel euro baasintressi tõstnud.

Euroopa Keskpanga nõukogu järgmised kohtumised toimuvad 9. juunil ja 21. juulis.

Keskpank ei ole intresse tõstnud rohkem kui kümne aasta jooksul

Praegu kehtivad negatiivsed intressimäärad, mis sisuliselt tähendavad pankade maksustamist, mis oma raha keskpangas hoiustavad.

Aprillis tõusis eurotsooni inflatsioon 7,5 protsendini, mis on selle kõigi aegade kõrgeim tase ning kaugelt üle keskpanga enda seatud kaheprotsendisest sihttasemest.