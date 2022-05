Ratas: hoopis Kallas on oma väljaütlemistega koalitsiooni lõpetanud

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles ERR-ile, et tema juhitav partei ei plaani peaminister Kaja Kallast umbusaldada, küll aga on Kallas ise oma neljapäeval välja öeldud sõnadega lõpetanud koalitsiooni Keskerakonnaga.

"Sellist kibestumust ei peaks välja näitama. Meie poolt ei arene asi [peaministri] umbusaldamiseks. Küll aga paistab, et ta (Kaja Kallas - toim) on ise koalitsiooni lõpetanud oma väljaütlemistega. Eks ta peab siis vastavalt käituma. See, millest te (ERR - toim) kirjutate, et teha uus valitsus Isamaa ja sotsidega, matemaatiliselt on see võimalus tal olemas küll," ütles Ratas.

Ratas lisas, et Keskerakonna poolt praegune võimuliit ei lagune ning Keskerakonna soov oli suure hinnatõusu kontekstis anda sisse eelnõu, mis aitaks lastega peresid.

Küsimusele, miks oli vaja eelnõu välja käia praegu, kui see on plaanitud jõustuma alles uuel aastal, vastas Ratas, et selle mõte oli anda juba praegu inimestele kindlustunnet.

"Suured asjad on parem enne ära teha kui hakkame tegema järgmist riigieelarvet. Et riigikogu oleks selleks ajaks oma põhimõttelise otsuse teinud. Nii oleks see korrektne," sõnas Keskerakonna esimees.

Kaja Kallase kriitikale, et neli erakonda käivad välja 300 miljonit eurot maksva lubaduse, millele aga rahalise katte peab Reformierakond otsima, vastas Ratas, et "Reformierakond ei ole üksi Eesti riigis".

"Nad ei ole ka üksi koalitsioonis. Katteallikad saab leida riigieelarvest," ütles Ratas.

Ka ei nõustunud Ratas Kallase etteheitega, et Keskerakond esitas Reformierakonnale teisipäeval ultimaatumi.

Ratase sõnul on peretoetuste tõstmise teemast pikalt räägitud ja varem on ka Reformierakond sellele oma põhimõttelist toetust avaldanud ehk asi ei saanud tulla neile üllatusena.