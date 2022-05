Terviseamet loodab sügisel koroonat sarnaselt gripiga käsitleda

Terviseamet eeldab, et sügisel saabuvat uut koroonaviiruse lainet saab käsitleda nagu gripipuhangut, kuid see ei tähenda, et ei võiks tulla uus ja karmimate tagajärgedega haigustüvi, rääkis terviseameti värske juht Birgit Lao saates "Otse uudistemajast".

Lao kinnitas, et järgmise koroonalaine ajal on eesmärk hoida ühiskonda piirangutevabana. Selle eesmärgi suunas liigutakse, kuid mis tegelikkuses saab, sõltub inimeste üldisest tervisekäitumisest, riskitunnetusest ja vaktsineerituse tasemest, eriti riskigruppides.

"Me eeldame, et saame sügisest haiguspuhangut käsitleda kui gripipuhangut. See on eeldus. See ei tähenda, et riskid ei realiseeru või ei juhtu, et tuleb uus tüvi, mille tagajärjed on tunduvalt karmimad, kui on olnud kolmanda ja neljanda tüve ajal," selgitas ta.

Idee kohta muuta koroonaviiruse definitsiooni nii, et seda tavapärase nakkushaigusena käsitleda, ütles Lao, et see on teadusnõukoja öelda, kuid kaaluda seda võiks.

"Olen üsna teaduspõhine inimene, liiga lihtsalt ma seda definitsiooni ei muudaks, aga kui vaja, siis miks mitte," sõnas terviseameti peadirektor.

Ehkki koroonapandeemia alguses startis tervisevaldkonna kriisihaldus konarlikult, on Lao sõnul praeguseks varasemast õppust võetud ja arenetud ning terviseamet saab sellega hästi hakkama. Ehitatakse tugevamat, valimipõhist seiresüsteemi, kuhu kaasatakse ka perearstid ning see peaks tagama, et kui tekib gripi- või koroonapuhang, oleks kiiresti olemas vaade, millised tüved on liikvel ja kust see alguse sai.

Vaktsiinide osas tehakse tööd sellega, et riskigruppidesse kuulujad, kes pole saanud kolmandat doosi, selle saaksid. Sügisel ollakse valmis riskigrupile neljandat doosi ehk teist tõhustusdoosi pakkuma. Seda, et neljandat doosi kõigile pakutaks, kommenteeris Lao nii, et tõenäosus on alati, kuid pigem on siiski tõenäoline riskigruppidele keskendumine ning lausvaktsineerimist ette ei nähta.

Jätkuvad ka reoveeuuringud, samuti teeb uuringuid Tartu Ülikool ning terviseamet nõustab ettevõtteid, kuidas käituda potentsiaalsete ohtude korral.

Koroonaviiruse testimispunkte suletakse, nii et neid jääb Eestisse kokku kaheksa, mis praegu on piisav, ent kui seireandmed peaksid tõusutrendi näitama, saab Lao kinnitusel ka testimiskorraldust taas muuta.

Teisipäevaõhtuse seisuga ei ole terviseametile teadaolevalt uusi koroonaviiruse tüvesid ringlemas.