Andrei Novikov abilinnapea kohalt tagasi ei astu

"Kuna ettevõttel on kolm juhatuse liiget, siis seniks, kuni on leitud veel juhatuse liikmeid, jääb ametisse Lennart Viikmaa. Kuni uue konkursi kuulutamiseni täidab [ettevõtte juhi] kohuseid juhatuse liige Lennart Viikmaa."

TLT nõukogu esimees Novikov ei öelnud praegu, millal konkurss TLT juhatuse liikmete leidmiseks välja kuulutatakse. Ta märkis, et seda otsustab nõukogu.

Endal Novikov põhjust tagasi astumiseks ei näe. "Sisuliselt me aasta alguses leppisime kokku, et ta annab mulle teada, mis võivad olla need potentsiaalsed ajad, millal ta õpib ja enamjaolt tähendas see kõrvaklappidega teatud loengute kuulamist siinsamas Eestis. See, milliseks kujunesid konkreetselt kulud, ma ei kooskõlastanud. Need kulud said ka mulle üllatuseks sel hetkel, kui nad avalikuks tulid," rääkis Novikov.

ERR küsis Novikovilt täpsustuseks, kas ta jääb siis ametisse. "Hetkel jah," vastas Novikov.

Eesti Ekspress kirjutas kolmapäeval, et nii Deniss Boroditš kui ka tema kolleeg Otto Popel on linna raha eest käinud mitmetel koolitustel, kusjuures linn ehk maksumaksja maksab kinni ka lennupiletid, hotellid ja päevaraha.

Kõlvart ütles kolmapäeval, et kuivõrd TLT juhatuse liikmete käitumine ei olnud linnavalitsusele vastuvõetav, ei saa neil olla enam usaldust juhatuse vastu ning Kõlvart lasi nad lahti.