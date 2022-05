Riigi sügisene koroonastrateegia näeb ette ühiskonna avatuna hoidmist

"Peamine märksõna on laiapõhjaline panustamine. Kui me kõik teadlikult käitume, siis on olemas eeldus, et järgmise laine ajal suudame me hoida ühiskonna maksimaalselt avatuna," ütles Kiik valitsuse pressikonverentsil.

Siiski on kavas märgitud, et riigi õigussüsteemi valmisolek kehtestada uuesti piiranguid peab olema vajaduse tekkides võimalikult kiire ja efektiivne.

Kiige sõnul tuleb olla valmis uuteks koroonaviiruse tüvedeks ja laineteks. Tema hinnangul on aga Eesti ühiskond ja tervishoiusektor nendeks paremini valmis.

"Meil on täiskasvanud elanikkonnast ikkagi suurusjärgus kolmveerand vaktsineeritud, ligi 90 protsenti antikehadega. Haiglatel on olemas juba mitmeid erinevaid ravimeid Covid-19 vastu, valmisolekuplaanid, isikukaitsevahendid. Meil on olemas erinevad digitaalsed lahendused, mis me oleme juurde loonud, ka perearstide töö lihtsustamiseks ja patsientide aja kokku hoidmiseks. On tulemas ka ravimid esmatasandil kasutamiseks," rääkis Kiik.

Kiik märkis, et tõenäoliselt on päevakorral ka neljanda koroonavaktsiini doosi tegemine viiruste hooaja eel. "Aktuaalseks võib muutuda ka neljanda doosiga vaktsineerimine, alates vanemaealistest ja riskirühmadest," seisab kavas.

Kava järgi jääb vaktsineerimine vabatahtlikuks. Kõrge nakkusohu tingimustes ei ole aga välistatud osaliselt koroonapasside taas kasutusele võtmine.

Haridus- ja teadusministeerium kavatseb tagada avalikele haridusasutustele antigeeni kiirtestid ja korraldab testimisi. Huvihariduses, -tegevuses ja noorsootöös plaanib valitsus tagada tegevuste jätkumise, et toetada noorte huvipõhist tegevust ning seeläbi vaimse tervise toetamist.

Kava järgi peab pandeemiateks valmisoleku pikaajalises kontekstis terviseamet oluliselt tõstma nakkushaiguste seire ja ennetuse võimekust.

Valitsus peab koroonakavas võimalikuks kolme riskistsenaariumi: leebe, raske ja uus pandeemia. Terviseameti peadirektor Birgit Lao ütles kolmapäeval saates "Otse uudistemajast", et kõige tõenäolisem on praegu leebe stsenaariumi realiseerumine.

Riigi värske koroonakava