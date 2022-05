Kiik ei välista peretoetuste tõusu katmist maksutõusudest

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et tema hinnangul on aeg avada maksudebatt ning ta ta ei välista peretoetuste tõusu katmist maksutõusudest.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ja Tanel Kiik vaidlesid valitsuse pressikonverentsil peretoetuste tõusu üle ja Kallas rõhutas, et peretoetuste tõstmiseks ja iga-aastaseks finantseerimiseks ei saa kasutada laenu. "Tulu selle kulu katmiseks on vaja leida iga-aastaselt täiendavalt 300 miljonit," lausus Kallas.

Kallase sõnul jäävad katteallikana alles, kas kärped või maksutõus. "Kas jätta mingi püsiv kulu ära, mis oleks samas suurusjärgus või on maksutõus," märkis Kallas.

Tanel Kiik ütles selle peale, et Keskerakond on maksudebatiks valmis. "Ma olen väga nõus, tulebki maksudebatt avada. Mina absoluutselt ei pelga maksutõuse ja maksustruktuuri üle vaatamist," ütles Kiik.

"Olukorras, kus me tahame pakkuda tasuta, kättesaadavat tervishoidu, haridust, siseturvalisust, lisaraha riigikaitsele, kõrgharidusele, siis tulebki ausalt vaadata peale, et mis on riigile praeguste tulude juures jõukohane ja kuidas on võimalik neid tulusid suurendada," märkis Kiik.

"Mina kehtestaks astmelise tulumaksu, vaataks üle ettevõtete tulumaksu, vaataks üle ravikindlustusmaksu tasumise maksubaasi, millistelt tuluallikatelt seda võetakse, pikaajalise hoolduse küsimuses kehtestaks hoolduskindlustusmaksu," loetles Kiik võimalusi maksumuudatusteks.

Kiige hinnangul saab maksumuudatuste kokku leppimine järgmise parlamendi koosseisu üheks põhiteemaks.

Kriisiaastatel võib Keskerakonna vaates olla Kiige sõnul eelarve ka mõni aasta miinuses.

Rääkides peretoetuste eelnõust ütles Kiik, et tema toetab eelnõu seadusena vastu võtmist ja valitsuse püsimist.

Kiik ütles, et on veendunud, et peretoetuste küsimuses on võimalik ka Reformierakonnaga lahendus leida.

"Valitsuse tervis on vahepeal parem, vahepeal halvem. Kui oled haigeks jäänud, siis tuleb terveks saada," ütles Kiik.

Kaja Kallase sõnul oleks peretoetuste tüli lahendamise esimene samm see, kui Keskerakond tuleb praeguse riigikogu menetluses oleva eelnõu tagant ära ning asub koalitsioonis koos Reformierakonnaga koostama eelnõud, mis vastab eelarve seisule.