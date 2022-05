Valitsus seob veel kaks eelnõu usaldusküsimusega

Nüüd otsustas valitsus enne teist lugemist riigikogus siduda usaldusküsimusega politsei- ja piirivalveameti laevade üleandmist käsitleva seaduse eelnõu ning toodete ja teenuste ligipääsetavusega seotud seaduse eelnõu.

Valitsus tegi parlamendile ettepaneku arutada usaldusküsimusega seotud eelnõusid riigikogu täiskogu istungil 30. mail. Samal päeval peaks olema esimesel lugemisel koalitsioonis paksu verd tekitanud perehüvitiste seadusemuudatused.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et eelnõude üle hääletamine otsustati siduda valitsuse usaldusega, sest opositsioon oli teinud neile liiga palju muudatusettepanekuid. "Muidu ei saa nende eelnõudega edasi liikuda," lausus Karilaid.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Erkki Keldo ütles, et riigikogus on seismas väga mitu olulist asja, millele on tehtud sisutühja obstruktsiooni. "Valitsuses leiti, et need on olulised asjad, mis päriselt Eesti riigis muudavad elu paremaks. Leiti, et neid on mõistlik siduda usaldusega," sõnas Keldo.

Sellega, et samal päeval on esimesel lugemisel ka peretoetuste eelnõu, ei ole Karilaiu ja Keldo sõnul eelpool mainitud kahe eelnõu valitsuse usaldusega sidumine seotud.

Opositsiooni kuuluva EKRE esimees Martin Helme ütles ERR-ile, et omavahelised suhted on klaaritud ning nüüd on lepitud kokku, millised eelnõud tuleb läbi suruda.

"Tegelikult me teeme neid muudatusi ju alati väga kindla plaaniga, et kui valitsus võtab arvesse mingeid meie ettepanekuid, siis me lõpetame obstruktsiooni ära. Meil olid mõlemale eelnõule kompromissettepanekud olemas," rääkis Helme.

Kui valitsus seob tema poolt algatatud eelnõu vastuvõtmise usaldusküsimusega enne eelnõu teist lugemist, võtab ta üle juhtivkomisjoni töö ja riigikogu esimees edastab valitsusele kõik eelnõule esitatud muudatusettepanekud. Seejärel koostab valitsus eelnõu uue teksti, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskirja.

Usaldusküsimusega seotud eelnõu arutamisel Riigikogus muudatusettepanekuid hääletamisele ei panda ja pärast arutelu läheb eelnõu lõpphääletusele. Juhul kui riigikogu ei võta usaldusküsimusega seotud eelnõu vastu, tingib see valitsuse tagasiastumise.