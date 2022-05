Kallas: valitsuskriisi saab lahendada ainult Keskerakond

Peaminister Kaja Kallase sõnul ei ole tema valitsuskriisi tekitanud ja seetõttu ei saa ta seda ka lahendada: pall on Keskerakonna käes, kes peab ütlema, et ei lähe peretoetuste eelnõuga edasi ja on valmis otsima koalitsioonisisest lahendust nii sellele, kui ka kõikidele teistele probleemidele.

Kaja Kallas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Reformierakond on Keskerakonnaga mitu korda rääkinud, et kui on soov tõsta lastetoetusi, arutatakse seda järgmise aasta eelarve raames.

"Keskerakond on valinud selle tee, et nad otsivad lahendust koalitsioonist väljast, aga selge on see, et kui need asjad lähevad nii läbi, on uus poliitiline reaalsus, et seda koalitsiooni lihtsalt ei ole. See on väga selgelt just põhjuselt, et ei saa olla nii, et on valitsus, kes justkui vastutab riigieelarve tulude ja kulude eest, aga valitsuse selja taga lepitakse kokku kulusid, mis riigieelarvesse täiendavalt tulevad, aga kulud peaks leidma valitsus" lausus Kallas.

"See pole lihtsalt õige. Sellisel juhul peab ka need tulud leidma keegi teine," lisas ta.

Peaministri sõnul tahavad kõik lahendada populaarset osa võrrandist, aga ebapolulaarset osa - seda, et tulud saavad tulla kas maksutõususest või eelarvekärbetest - mitte.

Ta märkis, et pall on Keskerakonna käes ja Reformierakond on neile pakkunud, et lahendust nii lastetoetustele kui ka kõigile muudele riigi ees seisvatele muredele otsitaks lahendust valitsuse sees. Kui keskerakonnal on soov jätkata, siis Kallase sõnul loodab ta, et nad seda ka püüavad.

Küsimusele, kas ta ei kavatse järele anda, vastas Kallas, et kuna tema ei ole seda olukorda tekitanud ega eskaleerinud, on ainus, kes seda lahendada saab, Keskerakond. Enne seda, kui Keskerakond peretoetuste eelnõu esitas, palus peaminister enda sõnul võimalust asja erakonna juhtidega arutada ja anda aega.

"Nii et endiselt Keskerakonnal see võimalus on, aga selle jaoks nad peaksid ütlema, et selle eelnõuga nad edasi ei lähe ja otsime koos koalitsioonisisest lahendust nii sellele probleemile kui ka kõikidele teistele," lausus ta.

Kallase sõnul käib poliitiline reaalsus 101 riigikogu hääle raames ja kui keegi teine on saanud kokku mõne muu koalitsiooni, millega hakatakse võtma ulatuslikke kulutusi riigieelarvest, ligi 300 miljonit eurot igas aastas, siis seda valitsust ei ole, sest koos on mingi teine koalitsioon.

Ta tõi välja, et 2023. aasta riigieelarve arutelusid peetakse augustis või septembris, kui on teada majandusprognoos. Praegu aga on väga keeruline ennustada, mis meid ees ootab.

"Hetkel, kui see asi eskaleerus, oli ka rahandusminister OECD paneeli juhtimas, nii et ka rahandusminister oli ära, isegi meie poolt polnud võimalik neid arvutusi teha, me palusime selles suhtes aega," ütles peaminister.

Ratase valitsusse tulek leevendaks probleeme

Tema hinnangul on praegu, kui käes on rasked ajad, meeletu tung opositsiooni. Kõik tahaksid valimistele vastu minnes opositsioonis olla, et saaks kõigis hinnatõusudes valitsust süüdistada.

Küsimusele, kas valitsuserakondade esimeeste vahel puudub lugupidamine ja usaldus, vastas Kallas, et möönab probleemi olemasolu, kuid üldiselt ta usaldab inimesi ja ka Keskerakonna esimehe Jüri Ratasega on neil olnud head koostööd.

Tema arvates aitaks probleeme lahendada Ratase valitsusse tulek, sest tihti peab valitsus vastu võtma kiireid otsuseid ja Keskerakonna esimees jääb neist aruteludest kõrvale.

"Me ei saa neid samu arutelusid dubleerida ja siis tekib tunne, et midagi tehakse tema selja taga. Selle ainuke lahendus oleks, et ta tuleks valitsusse ja osaleks otsustamises seal, kus otsustamise koht on," ütles Kallas.