Reformierakonna ja Keskerakonna peretoetuste patiseis jätkub

Peaminister Kaja Kallas (RE) kirjutas oma blogis, et Reformierakond on lastetoetuse tõstmise poolt, aga soovib eelnõu arutamiseks aega.

"Ka ettepaneku esitajate soov on lastetoetusi tõsta alles veebruarist 2023 ehk koos järgmise aasta eelarvega. Seega on meie palve võtta aega korralikuks aruteluks, sest ettepanek nõuaks ligi 300 miljonit täiendavat eurot aastas ning ära tuleb teha ka teine pool rehkendusest ehk kust leida püsikuludeks kate," märkis Kallas.

"Püsikulusid saab katta kas mingi muu püsikulu kärpimise või ärajätmisega või maksutõusudega, ühekordse laenuga püsikulusid katta ei saa. Maksutõusud nõuavad aga laia ühiskondlikku debatti," lisas ta.

Kallas pöördus ka teiste riigikogu erakondade poole palvega võtta esitatud eelnõu arutamiseks piisavalt aega.

Hommikul käis Kaja Kallas rääkimas ka Keskerakonna fraktsioonis. Seejärel arutab ta teemat omaenda erakonna fraktsiooni liikmetega.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles ERR-ile, et Reformierakond soovib jätkuvalt arutada peretoetusi 2023. aasta eelarve ja järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia raames.

"Me ei vaidle ju sisu üle. Küsimus on, mis ajal seda teha. Tegelikult ei ole ühtegi põhjust kiirustades otsustada 300-miljonilisi püsikulusid mõne nädala jooksul, kui seda oleks mõistlikum teha eelarve protsessis vaadates riigi tulusid ja kulusid koos," ütles Võrklaev.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et Keskerakonna eesmärk on endiselt peretoetuste eelnõu enne jaanipäeva seadusena vastu võtta.

Reformierakond otsustas sotsiaalkomisjoni istungil mitte takistada peretoetuste eelnõu esimesele lugemisele saatmist 30. mail.

Pärast koalitsiooninõukogu koosolekut

Vahetult pärast koalitsiooninõukogu koosolekut ütles Kallas "Aktuaalsele kaamerale", et palus Keskerakonnalt eelnõu arutamiseks lisaaega.

"Seda aega meile ei antud ja täna sotsiaalkomisjonis selle sama eelnõuga minnakse edasi," lausus Kallas.

Kallase sõnul ei ole Keskerakond pakkunud lahendust ka küsimusele, kust peretoetuste tõstmiseks mõeldud 300 miljonit eurot võtta.

"Aktuaalse kaamera" reporter Tiina Jaakson küsis Kallaselt, kas ta näeb praegusele tülile lahendust, nagu lahendati ka eelmised tülid Keskerakonnaga.

"Seekord ei otsitud ju lahendust mitte koalitsiooni seest, vaid kõigepealt koalitsioonist väljast. See tõttu on see olukord erinev. Ka täna meie palvele, näidata üles head tahet anda meile seda aega arutada, ei vastatud. Nii, et olukord on kindlasti keeruline," vastas Kallas.

Kallas kordas varem öeldut, et kui Keskerakond võtab enne jaanipäeva eelnõu vastu koos opositsiooni häältega, on praegune koalitsioon lõpetanud töötamise. Keskerakonna esimees Jüri Ratas nimetas Kallase sellist väljaütlemist ultimaatumiks ja kutsus Kallast üles oma sõnu tagasi võtma.

Ratase sõnul ei ole tõsi, et Keskerakond ei andnud Reformierakonnale aega peretoetuste tõstmise arutamiseks. "Valitsuspartner teadis seda eelnevalt. Nad teadsid, et see soov meil on olemas," sõnas Ratas.