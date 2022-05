Prantsuse vasakliit võib Melenchoni juhtimisel võita parlamendivalimised

Prantsusmaal toimuvad juunis parlamendivalimised. Melenchon alustas oma partei valimiskampaaniat Vahemere-äärses Marseille linnas, kohas, mis sümboliseerib Prantsusmaal töörahva ja Pariisi eliidi vahelist võitlust.

"Inimesed on siin aru saanud, et oma elu parandamiseks peavad nad kõike muutma," ütles Melenchon oma toetajatele.

Mõned prognoosid viitavad, et Melenchoni partei võib parlamendivalimiste esimeses voorus saada suurima häälte saagi. Siiski on ebatõenäoline, et Melenchoni juhitud vasakliit saavutab parlamendis enamuse. Melenchoni partei toetus on koondunud mõnesse valimisringkonda ja Macroni juhitud tsentristlik koalitsioon kõnetab inimesi rohkem, vahendas Politico.

Melenchon on siiski eesmärgiks seadnud valimiste võitmise. See tooks kaasa olukorra, kus president ja peaminister oleksid erinevatest parteidest. Oma radikaalse kapitalismi-vastase retoorikaga on Melenchon varju jätnud ka parempoolse Marine Le Peni.

"Olen üllatunud vasakpoolsete teemade suure osakaalu üle avalikus arutelus," ütles politoloog Remi Lefebvre.

"Oleme praegu tunnistajaks Melenchoni ja Macroni omavahelisele duellile, kuid ma kahtlen, et see kestab kaua," lisas Lefebvre.

Melenchoni jaoks pole vastuoluline poliitika võõras. Vasakpoolsete liider on tihti kiitnud Lõuna-Ameerika kommuniste, sealhulgas Fidel Castrot. Melenchon kaitses enne Ukraina sõda ka Moskva poliitikat, väites, et Venemaa tunneb end NATO laienemise tõttu õigustatult ohustatuna. Tema kommentaarid tekitavad seetõttu tihti küsimusi, kas ta sobib riiki juhtima.

Üks anonüümseks jäänud endine Melenchoni nõunik väidab, et tema lähedased kaastöötajad nii imetlevad kui kardavad teda. "Üheksakümmend protsenti ajast on Melenchon suurepärane oraator ja strateeg, kuid 10 protsenti ajast on ta hull ja paranoiline," ütles nõunik.

Melenchoni vasakliit koondab nüüd rohelisi, sotsialiste ja kommuniste. Ta on eriti populaarne noorte valijate hulgas. Melenchon toetab radikaalset keskkonnakaitset ja üle kolmandiku 18-24-aastastest valijatest hääletas viimastel presidendivalimistel tema poolt.

Endine trotskist Melenchon liitus sotsialistidega 1976. aastal ja oli 2000. aastal lühikest aega ka minister. 2008. aastal ta lahkus sotsialistide ridadest ja 2016. aastal asutas ta uue partei.