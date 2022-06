Prantsusmaa haridusministri ametisse nimetamist peetakse vastuoluliseks

Ndiaye ametisse nimetamine on tekitanud Prantsusmaal poleemika, kas riigile surutakse peale välismaine arusaam vähemuste õigustest. Prantsusmaal on pikalt peetud tähtsaks unversaalsuse printsiipi, mille järgi inimese päritolu ega nahavärv ei ole määrav.

Woke kultuuri all peetakse silmas tähelepanelikkust rassiliselt ebavõrdse kohtlemise ja diskrimineerimise suhtes ning see pärineb USA mustanahaliste kultuurist. Tänapäeval kasutatakse seda sõna ka laiemalt, mõeldes selle all kõiki progressiivseid liikumisi ja eesmärke.

Prantsusmaa eelmine haridusminister Jean-Michel Blanquer oli tugev sekularist ja woke-ilmavaate sõnakas vastane, kes enda ametiaja jooksul pani muuhulgas aluse mõttekojale, mis sellele ilmavaatele vastandus.

Põhiliselt on Ndiaye ametisse nimetamist kritiseerinud Marine Le Pen, kes süüdistas Ndiayet plaanides lammutada Prantsusmaa riik, väärtused ja tulevik. Ametisse määratava ministri toetajad nimetavad süüdistusi alusetuks ja varjatult rassistlikuks. Ndiaye on senegali-prantsuse päritolu.

Värselt ametisse saanud minister on ise püüdnud end hoida eemal arutelust, mis tema ümber käib. Ministri enda sõnul pooldab ta vajadusel positiivset diskrimineerimist ja nö turvapiirkondade loomist mittevalgetele inimestele Prantsusmaal, kuid ei ole valmis kasutama termineid nagu valge privileeg või riiklik rassism. Samuti tõi Ndiaye välja, et kuigi ta pooldab paljusid progressiivseid püüdlusi ei ole ta päri moraliseerimise ega ühiskonna lõhestamisega.

Varasemalt on Ndiaye olnud professor prestiižses Sciences Po kolledžis, kus ta spetsialiseerus mustanahaliste ajaloole Ameerika Ühendriikides. Ndiaye on varasemalt nõustanud Prantsusmaa valitsusasutusi mitmekesisuse küsimustes. Aastal 2021 nimetas president Macron Ndiaye Prantsusmaa immigratsioonimuuseumi direktoriks, et leevendada pingeid Prantsusmaa keerulise koloniaalajaloo küsimuses.

Varasemalt on Prantsusmaa vasakpoolsed kritiseerinud Macroni kuna tema administratsioon võttis nende sõnul kasutusele liigkarmid meetmed Prantsusmaa universalismi kaitseks, jättes samal ajal tähepanuta Prantsusmaa vähemuste heaolu. Kuigi Prantsusmaa ise ametlikult etnilist kuuluvust statistiliselt ei uuri siis OECD hinnangul on Prantsusmaa ühiskondlik mobiilsus üks OECD liikmete halvimaid.

Siiani on Macron nimetanud ametisse paljusid konservatiivse taustaga ministreid ning Ndiaye ametisse asumist peetakse poliitiliseks manöövriks, et mitte kaotada vasakpoolseid valijaid peatselt toimuvatel parlamendivalimistel. Macroni juhitud erakonna suurim konkurent Prantsusmaa parlamendivalimistel on Jean-Luc Mélenchoni juhitud vasakpoolne blokk.