Kissinger: Ukraina peab sõja lõpetamiseks loobuma territooriumist

USA endine välisminister Henry Kissinger ütles esmaspäeval, et Ukraina peab loobuma oma territooriumist, et aidata kaasa Venemaa sissetungi lõpetamisele.

Kissinger esines Davosis Maailma Majandusfoorumil. Endine välisminister leidis, et USA ja lääneriigid ei peaks taotlema Venemaa piinlikku lüüasaamist Ukrainas. Kissinger hoiatas, et see võib ohustada Euroopa pikaajalist stabiilsust, vahendas The Washington Post.

Kissinger leidis samuti, et lääneriigid peavad sundima Ukrainat läbirääkimistele. "Läbirääkimistega tuleb alustada järgmise kahe kuu jooksul, enne kui tekivad pinged, mida pole kerge lahendada. Ideaalis pöördutakse tagasi endise olukorra juurde (status quo ante). Sõja jätkamine sellest punktist kaugemale ei tähendaks Ukraina vabadust, vaid uut sõda Venemaa enda vastu," ütles Kissinger.

Kissingeri mainitud status quo ante viitab olukorra taastamisele, kus Venemaa kontrollis Krimmi poolsaart ja Ukraina idapoolseid piirkondi.

Suurem osa ukrainlastest leiab, et rahu tõttu ei tohi territooriumist loobuda. Hiljutine uuring näitab, et 82 protsenti ukrainlastest pole valmis loobuma territooriumist, isegi kui see tähendab, et sõda jätkub. Uuringus ei osalenud nende territooriumide elanikud, mida Kiiev enne 24. veebruarit ei kontrollinud.

Kissingeri kommentaarid järgnesid USA ajalehe New York Times hiljutisele juhtkirjale, milles väideti, et Ukraina peab rahu saavutamiseks tegema "valusaid territoriaalseid otsuseid".

Kissinger on pikaaegne reaalpoliitilise lähenemisviisi pooldaja, mille kohaselt riigid peavad seadma oma praktilised eesmärgid kõrgemale moraalsetest põhimõtetest. Kissinger leiab seetõttu, et Euroopa ei tohi riskida, et Venemaa ja Hiina sõlmivad püsiva liidu.

Ukraina presidendi Volodomõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak kritiseeris Kissingeri viimaseid kommentaare.

"Nii lihtsalt, kui härra Kissinger teeb ettepaneku anda ära osa Ukrainast sõja peatamiseks, lubaks ta ka Poola ja Leedu ära võtta. On hea, et kaevikus olevatel ukrainlastel pole aega kuulata Davosi paanika tekitajaid. Ukrainlased on praegu hõivatud vabaduse ja demokraatia kaitsmisega," teatas Podoljak.