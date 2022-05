Valitsus avab Ukraina lastele Tõnismäel 800-kohalise kooli

Kui seni on riik Ukraina sõjapõgenike puhul eelistanud, et nad õpiksid eestikeelses koolis, siis nüüd tehakse Tallinna Endla tänavale kool, kus õpivad ainult Ukraina lapsed.

"Kuna sõjapõgenikke on Tallinnasse jõudnud kõige rohkem - praktiliselt pooled sõjapõgenikud on Harjumaal, suurem osa neist Tallinnas -, siis Tallinnas on puudus eestikeelsetes haridusasutustes õppekohtadest ja me leppisime kokku, et Tallinn keskendub eelkõige üldhariduses esimesele ja teisele kooliastmele," rääkis haridusminister Liina Kersna.

See tähendab, et Tallinn tagab koolikohad esimesest kuuenda klassini. Seitsmendast kuni 12. klassi õpilastele luuakse õppekohad Tõnismäe riigigümnaasiumi juurde loodavasse Vabaduse kooli. Sellesse kooli mahub 800 last.

Veel kaks kuud tagasi kaaluti aga vajadusel Ukraina kooli rajamist peatselt tühjaks jäävasse Tallinna muusikakeskkooli Nõmmel, millel on ka õpilaskodu.

"Endla tänava hoone on kesklinnas, see on palju ligipääsetavam kui Nõmmel asuv muusikakeskkool. Ja teiseks, kahjuks tuleb tunnistada, et Nõmme muusikakeskkooli olukord, füüsiline olukord on oluliselt halvem kui Endla tänava hoonel," selgitas Kersna.

Kool hakkab töötama keelekümbluskoolina, kus rakendatakse hilise keelekümbluse põhimõtet.

"Me alustame siis intensiivse eesti keele õppega ja täpselt samamoodi alustame ka nende oskusainetega, mida on võimalik läbi nende tegevuste õppida eesti keeles - kas see on siis loovus, tehnoloogia, liikumine. Alustame nendest ja siis vaikselt hakkame eesti keele õpet sisse tooma," selgitas Vabaduse kooli õppedirektor Olga Selištševa.

Ta rääkis, et teistes ainetes lähtutakse õppekeele valikul õpilaste emakeelest.

"Me vaatame, kes need lapsed on, mis oli nende emakeel või mis oli nende õppekeel, kui nad Ukrainas õppisid. Lähtuvalt sellest me hakkame õppetööd läbi viima kas ukraina keeles või vene keeles," rääkis Selištševa.

Avalduste vastuvõtmine kooli astumiseks algab 1. juunist. Eesti Hariduse Infosüsteemis on Tallinna registreeritud üle 1600 Ukrainast tulnud lapse, neist peaaegu 500 on venekeelsetes haridusasutustes, ülejäänud eestikeelsetes.