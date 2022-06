Ukraina õpilased jätkavad eesti keele õppimist ka suvevaheajal

Samal ajal kui Tallinna reaalkooli suures majas käis põhikooli lõpuaktus, käis väikeses majas usin õppetöö. Praegu õpib koolis 14 Ukrainast tulnud noort. Aprillis eraldi klassis õppimist alustanud lapsed lõpetavad enda kooliaasta alles 1. juulil.

"Vahepeal nad võivad kurta: kas ma võin välja mängima minna, kas ma võin natukene jalgpalli mängida, kas me peame homme kooli minema ja nii. Aga kui nad on kohal ja näevad teiste suhtumist, abi, sümpaatiat, mõistmist ja erinevate tegevuste võimalusi, on see kohe läinud," rääkis reaalkooli Ukrainast tulnud õpilaste koordinaator Katerine Bushuieva.

Praegu keskenduvad nad eesti keelele ning õpivad kolm tundi päevas. Keelt õpivad nii lapsed kui ka Ukrainast pärit õpetaja koos.

"Me ei ole lihtsalt üks grupp inimesi, vaid peaaegu nagu üks pere. See on väga väärtuslik. Iga päev juhtub natukene maagiat," ütles Bushuieva.

Õpilaste sõnul ei ole eesti keelt ülemäära keeruline õppida. Nad on selgeks saanud esimesed asjad.

"Ma olen 14-aastane. Mulle meeldib jalgpalli mängida ja korvpalli mängida," näitas õpilane Gleb oma eesti keele oskust.

Lastel on veel kaks nädalat tunde jäänud. Pärast seda läheb suur osa neist suvelaagritesse.

"See on ka miski, mida nende vanemad ootavad ja millest nad huvituvad. Just sotsiaalsest poolest, lasta oma lastel suve nautida ja luua positiivseid mälestusi. Ja nad saavad siin õpitut ära kasutada teiste lastega suheldes, nii eestlaste kui ka ukrainlastega," rääkis Bushuieva.

Koordinaatori sõnul mõistavad lapsed, et keeleõpe avab neile mitmeid uksi ning seetõttu plaanivad sellega jätkata.