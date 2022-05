Venemaa jätkab Donbassis pealetungi, Sjeverodonetskis on tänavalahingud

Venemaa armee jätkab Ida-Ukrainas pealetungi ja Luhanski oblastis Sjeverodonetski linnas puhkesid tänavalahingud. Venemaal on ukrainlastest tugevam suurtükivägi ja see võimaldab Moskval jätkata Donbassi vallutamist.

Oluline 27. mail kell 13.38:

- Briti kaitseministeeriumi hinnangul jätkub venelaste surve Sjeverodonetskile ja Lõssõtšanskile;

- Zelenski on rahulolematu lääneriikide otsustamatuse pärast nii sanktsioonide kehtestamises kui ka relvaabi saatmises;

- allikate teatel valmistub USA saatma Ukrainale kauaoodatud pikamaa raketisüsteeme;

- Kiiev: Venemaa armee jätkab Luhanskis Ukraina vägede pommitamist

- Mariupoli venemeelne linnavõim tühistas koolivaheaja, et valmistada lapsi ette Vene õppekavale üleminekuks.

Kiiev: Venemaa armee jätkab Luhanskis Ukraina vägede pommitamist

Venemaa jätkab Donbassis Ukraina armee pommitamist ja alustas raketirünnakuid Donetski oblastis, teatas Ukraina peastaap.

Peastaabi teatel proovib Venemaa vallutada Lõmani linna. Samuti üritavad Vene väed takistada Ukraina sõjaväelaste jõudmist Bahmuti linna. Venemaa jätkab Ukraina positsioonide pommitamist ka Slovjanski piirkonnas, vahendas BBC.

Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed viimase ööpäeva jooksul Luhanski ja Donetski oblastis tagasi 12 Venemaa rünnakut.

Ukraina: Venemaa paigutas Musta mere äärde 400–500 nõukogudeaegset miini

Ukraina teatel paigutas Venemaa Musta mere äärde 400–500 nõukogudeaegset miini ja see teeb võimatuks kauba väljaveo Ukraina sadamatest.

"Venemaa blokeerib sadamaid ja see tõi maailmas kaasa toidukriisi," ütles Odessa piirkonna sõjaväeadministratsiooni pressiesindaja.

Vene asevälisminister Andrei Rudenko ütles sel nädalal, et Moskva on valmis avama koridorid, mille kaudu saavad toidukaubalaevad Ukrainast lahkuda, aga vastutasuks peaksid lääneriigid mõnda sanktsiooni leevendama.

Ukraina Musta mere sadamad on blokeeritud alates Venemaa täiemahulisest invasioonist 24. veebruaril. Enam kui 20 miljonit tonni teravilja seisab praegu Ukrainas hoidlates.

Johnson: Vene väed tungivad Donbassis aeglaselt edasi

"Ma kardan, et Putini väed jätkavad Donbassis edasiliikumist. Venemaa sõjavägi kaotab palju sõdureid, kuid jätkab aeglast edasitungi. Seetõttu on ülioluline, et me jätkaksime ukrainlaste sõjalist toetamist," ütles Johnson.

Johnsoni sõnul on Ukrainal vaja rohkem ründerelvastust, sealhulgas pikamaa raketisüsteeme.

Vene toetatud separatistid väitsid, et vallutasid Lõmani linna

Venemaa toetatud separatistid väitsid reedel, et võtsid Ukraina idaosas Donetski oblastis oma kontrolli alla Lõmani linna.

Lõman on strateegiline linn Slovjanski vallutamiseks. Slovjansk on Venemaa armee peamine sihtmärk Donbassis.

Britid: venelased jätkavad Donbassi vallutamata alade survestamist

Briti kaitseministeeriumi värske luureülevaate järgi jätkavad Vene maaväed katset ümber piirata Sjeverodonetsk ja Lõssõtšansk, hiljuti on vallutatud mitu küla Popasnast loodes.

"Venemaa avaldab survet Sjeverodonetskis, kuid Ukraina säilitab kontrolli mitme piirkonna üle, laskmata Venemaal saavutada kontrolli kogu Donbassi üle," seisab brittide teates.

Vene vägede lõunarühmituse ülesandeks jääb Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul tõenäoliselt Lõuna-Ukraina okupeerimine. Viimastel päevadel on Venemaa viinud ilmselt 50-aastased T-62 lahingutankid ladudest lõunarühmituse vastutusalasse.

"T-62 tankid on peaaegu et kindlalt tankitõrjerelvade suhtes eriti haavatavad ja nende kohalolek lahinguväljal näitab Vene poolel valitsevat puudust moodsast lahinguvarustusest," teatas Briti luure.

Zelenski: Venemaa teenib Euroopa energiatarbimiselt miljard eurot päevas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus läänt üles lõpetama hooletu suhtumine Venemaasse ning kehtestama Moskvale karmimaid sanktsioone, et lõpetada arutu sõda Ukrainas.

"Esiteks, Ukraina on alati iseseisev riik ja seda ei saa murda. Ainus küsimus on: millist hinda peavad meie inimesed oma vabaduse eest maksma," ütles Zelenski neljapäeva hilisõhtuses pöördumises. "Teiseks, need katastroofilised arengud oleks saanud peatada, kui maailm oleks Ukraina olukorda käsitlenud nagu enda olukorda. Kui maailma tugevaimad oleks võtnud Venemaad tõsiselt ja päriselt survestanud teda sõda lõpetama."

Zelenski kriitika lääne suhtes on viimastel päevadel kasvanud, sest Euroopa Liit ei suuda kokku leppida Venemaa naftale embargo kehtestamises. Plaani peamine pidurdaja on Ungari, kes pelgab kaasnevaid majanduslikke raskusi.

Neljapäeva õhtul rõhutas Zelenski, et on tänulik neile, kes uute sanktsioonide kehtestamist tagant tõukavad, kuid teda paneb imestama, miks nende vastastel on nii palju võimu.

"Kui mitu nädalat püüab Euroopa Liit veel kuuendas paketis kokkuleppele jõuda?" küsis president, märkides, et Venemaa teenib ligi miljard eurot päevas Euroopa Liidu energiatarbimise eest.

Zelenski tegi etteheiteid ka sellepärast, et kogu Venemaa pangandus ei ole sanktsioonide all ning Ukraina pole ikka veel saanud kogu seda relvastust, mida vajab.

"Venemaa survestamine on sõna otseses mõttes elude päästmise küsimus. Iga päev venitamist, nõrkust, vaidlemist või ettepanekuid agressorit ohvri arvel rahustada tähendab üksnes rohkem tapetud ukrainlasi," sõnas Zelenski.

Harkivis hukkus 9 inimest

Neljapäevases rünnakus Harkivi linnale hukkus värskeimatel andmetel üheksa inimest ja vigastada sai 19. Harkivi oblasti kuberner Oleh Sõnjegubov teatas sotsiaalmeedias, et hukkunute seas oli ka viiekuune beebi.

Tegu oli esimese rünnakuga Harkivile viimase kahe nädala jooksul, linna tabas venelaste suurtükituli. Linnas oli hakatud naasma tavapärase elu juurde ja Vene väed olid sealt vähehaaval taandunud, kuid jäid siiski piisavalt lähedale, et suurtükkidest linna tabada.

Zelenski märkis, et raketilöögid jätkuvad Donbassis ka Sumõ oblastis. Samuti on venelaste suurtükituli muutunud taas intensiivsemas Zaporižžja piirkonnas, mis näitab presidendi sõnul vastase eesmärki lõunas suuremaid alasid haarata.

Harkivile 26. mail korraldatud rünnaku tagajärjed. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ivan Alvarado

Mariupolis tühistati koolivaheaeg

Ukraina ametniku teatel tühistasid sadamalinna Mariupolit okupeerivad Vene väed suvise koolivaheaja, et valmistada õpilasi ette Vene süsteemile üleminekuks. Linnaametnik Petro Andrjuštšenko ütles, et okupandid teatasid õppeaasta pikendamisest 1. septembrini.

"Peamine eesmärk on hävitada kõik ukrainalik ja valmistuda uueks õppeaastaks, mis toimub Vene õppekava järgi," sõnas ta. "Läbi suve peavad lapsed õppima vene keelt, kirjandust ja ajalugu, samuti saavad nad matemaatikat vene keeles," lisas Andrjuštšenko.

Ta märkis, et linna venemeelne juhtkond on samas hädas õpetajate leidmisega ja üheksa kooli peale on praegu ainult 53 õpetajat. Ametnik ei täpsustanud, kui paljud õpilased vaheajast ilma jäävad.

Allikad: USA plaanib saata Ukrainasse pikamaa raketisüsteeme

USA valmistub Ukrainale saatma pikamaa raketisüsteeme, pärast korduvaid palveid Ukraina ametnikelt, ütles mitu asjaga kursis olevat inimest CNN-ile.

Relvasüsteemid on kavas saata osana suuremast relva- ja julgeolekuabist, millest antakse ametlikult teada järgmisel nädalal. Ukrainlaste soov on saada mitmikraketisüsteeme MLRS, mis suudavad tulistada rakette kaugemale kui ükski teine praegu ukrainlaste käsutuses olev relv. Arvatakse, et nende saamine võib muuta sõja kulgu.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 29 750;

- tankid 1322;

- jalaväe lahingumasinad 3246;

- lennukid 206;

- kopterid 170;

- suurtükisüsteemid 623;

- õhutõrjesüsteemid 93;

- autod ja muud sõidukid umbes 2225;

- laevad / paadid 13;

- eritehnika 48.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.