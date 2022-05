Vabatahtlikke kutsutakse laupäeval Hiiumaale masuudireostust koristama

Suurem koristusaktsioon toimus samuti reostusega hädas oleval Vormsil reedel, kus osales umbes 40 vabatahtlikku. Suurem reostus likvideeriti. Laupäeval oodatakse vabatahtlikke Hiiumaal toimuvale suurele koristusaktsioonile.

Kõiki osalejaid oodatakse laupäeva hommikul kell 6.30 praamiga. Kes omal käel on juba Hiiumaale saabunud, leiavad vabatahtlike kogunemispunkti Palade kooli juurest, teatas päästeamet.

Kogunemispunktis oodatakse inimesi kell 8.30–9.30, et jagada kätte töövahendid, selgitada töövõtteid ning samuti saab iga osaleja kaasa turgutuseks kerge lõunaeine. Sealt viiakse osalejad kokkulepitud nelja töölõiku," ütles Lääne regionaalse staabi juht Vaiko Vatsfeld.

Selleks, et kogu koordineerimistöö laabuks hästi, on vajalik kindlasti koristustöödele registreerimine (sellel lingil). Link on leitav ka päästeameti kodulehel ning päästeameti Facebookis.

Vatsfeld lisas, et kõik abikäed on väga oodatud, kuid kuna tegemist on ohtlike ainetega ja töötatakse keerulistes tingimustes, siis oodatakse vabatahtlikeks eelkõige hea tervise juures olevaid inimesi ning alaealistel ja rasedatel soovitatakse naftareostuskorjetöödel mitte osaleda. Samuti palume lemmikloomi nende tervise huvides koristustöödele mitte kaasa võtta.

"Loodame selle nädalavahetusega saada reostusvabaks 16-kilomeetrise lõigu. Järgmiseks nädalaks jäävad veel puhastada laiud, kus hetkel pesitsevad linnud. Seetõttu koordineerib laidude puhastamist keskkonnaamet, kuhu lindude rahu tagamiseks suure inimhulgaga peale minna ei saa," ütles staabijuht.

Elanikele on erinevatele küsimustele vastuste leidmiseks käivitatud kriisiinfotelefon 1247, kust saab käitumisjuhiseid ning täpsustatud infot olukorraga seotud küsimuste kohta. Lisaks saab sellel telefonil anda teada, kui olete masuudireostuse leidnud.

Vormsi rannikule jõudis masuudireostus eelmisel nädalal ning liikus pühapäevaks lisaks Vormsile ka Hiiumaa rannikule. Kohalike omavalitsuste ja ametkondade koostöös alustati kohe reostustõrjet, kuid saastuse ulatuslikkuse ja koristustööde keerukuse tõttu asus alates esmaspäevast sündmust juhtima päästeamet.

Tahke kütteõli Eesti vetesse jõudmise tekkepõhjus on veel selgumata, kuid hetkel on masuudivabaks saadud 15 kilomeetrit Hiiumaa ning 18 kilomeetrit Vormsi rannikut.