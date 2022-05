Sõja 94. päev: Venemaa saavutab Donbassis üha suurenevat edumaad

Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas, et Donbass saab "uuesti Ukraina omaks", hoolimata sellest, et Vene väed saavutavad riigi kagupiirkonnas järjest suurenevat edu. Ukrainat võib aidata USA lubatud ulatuslik relvaabi.

28. mail

- Venelased väidavad, et on oma kontrolli alla võtnud strateegiliselt olulise Lõmani linna;

- Scholz ja Macron pidasid Putiniga telefonikõne;

- Ukrainlaste sõnul on neil Donbassis võitlemiseks veel piisavalt jõudu;

- Zelenski kutsus üles Donbassi suuremale kaitsele;

- Ukraina: võimalik, et peame Luganskis taganema;

- Mõkolajiv ja Harkiv tule all

Venemaa tühistas sõduriks värbamise vanusepiirangu

President Vladimir Putin allkirjastas seaduse, mis lubab üle 40-aastastel inimestel minna relvajõududesse.

Varem kehtis sõjaväes venelastele vanusepiirang 18-40 aastat ja välismaalastele 18-30 aastat.

Venemaa esitleb seda sammuna rohkemate tehniliste spetsialistide värbamiseks.

Uus seadus ütleb, et spetsialistid peavad kasutama ülitäpse relvi ja "kogemus näitab, et need muutuvad sellisteks 40-45-aastaselt". Samuti võidakse värvata rohkem meedikuid, insenere ja sideeksperte.

Scholz ja Macron kutsusid Putinit üles kehtestama relvarahu

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron vestlesid laupäeval Vladimir Putiniga 80 minutit nende omal algatusel, teatas Saksamaa valitsuse pressibüroo CNN-i vahendusel.

Saksa valitsuse pressiteate järgi nõudsid Scholz ja Macron viivitamatut relvarahu ja Vene vägede väljaviimist Ukrainast. "Nad kutsusid Venemaa presidenti üles astuma otseläbirääkimistele Ukraina presidendiga ja leidma konfliktile diplomaatiline lahendus," seisab Saksamaa valitsuse pressiteates.

Kremli pressiteenistuse teatel ütles Putin riigipeadele, et Venemaa on valmis arutama viise, kuidas Ukrainal oleks võimalik Musta mere sadamatest viljavedu taasalustada.

Samuti väljendas Putin valmisolekut jätkata Ukrainaga läbirääkimisi, teatas Kreml.

Kremli väitel ütles Putin ka, et Venemaa on valmis suurendama väetiste ja põllumajandussaaduste eksporti, kui tema suhtes kehtestatud sanktsioonid tühistatakse.

Samas hoiatas Putin Ukraina relvastamise eest, öeldes, et see võib olukorda Ukrainas veelgi destabiliseerida.

Johnson avaldas Zelenskile jätkuvat toetust

Laupäeval toimus telefonikõne ka Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vahel. Johnson lubas jätkata Ukraina toetamist ja Ukraina relvajõudude varustamist.

Arutati ka süvenevat ülemaailmset toiduainete tarnekriisi, mida on teravdanud Venemaa poolt Ukraina sadamate blokaad.

Mõkolajivile ja Harkivile langesid mürsud

Ukraina lõunaosas asuv sadamalinn Mõkolajiv jäi laupäeval Vene relvajõudude suurtükitule alla, teatasid kohalikud võimud, vahendas CNN.

Võimude kinnitusel tabasid venelased lasteaia õueala ning mitu inimest sai vigastada.

Harkivis tulistasid Vene väed suurtükkidest Kiievi linnaosa. Mitu mürsku tabas ka Harkivi eeslinna.

Harkivi piirkonna sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Sõniehubov ütles, et Slatõne külas hukkus Vene tulelöökide tõttu 65-aastane naine.

Vabatahtlikud evakueerivad inimesi Bahmuti linnas Ida-Ukrainas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Francisco Seco

Ukrainasse on hakanud jõudma Taani laevavastased raketid

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et riiki on hakanud saabuma Taanist saadetud laevatõrjeraketid Harpoon. Samuti saabuvad USA saadetud iseliikuvad haubitsad, mis võimaldavad Ukraina armeel tabada ka kaugemal asuvaid sihtmärke.

Reznikov märkis, et Harpoon rakette hakatakse Ukraina ranniku kaitsmiseks kasutama koos Ukraina enda laevatõrjerakettidega Neptun.

Venemaa väitel katsetas ta hüperhelikiirusega raketti

Venemaa kaitseministeeriumi teatel katsetas Vene sõjavägi laupäeval edukalt hüperhelikiirusega tiibraketti Tsirkon.

Rakett tulistati Barentsi merelt Valgel merel asuva sihtmärgi suunas. Ministeeriumi teatel tulistati rakett välja osana laiemast uute relvade katsetusest.

Kaitseministeeriumi jagatud video katsetusest näitas, et rakett tulistati Venemaa Admiral Grigorovitš-klassi fregatilt. Tiibrakett Tsirkon on osa uue põlvkonna hüperhelirelvasüsteemidest, mida Venemaa on arendanud vähemalt alates 2018. aastast.

Venemaa väidab, et Lõman on Vene vägede kontrolli all

Vene väed on võtnud Ida-Ukrainas asuva Lõmani linna täieliku kontrolli alla, väitis Venemaa kaitseministeerium laupäeval.

Ukraina teatas eile, et Venemaa on vallutanud suurema osa Lõmanist, kuid Ukraina väed tõkestavad venelaste edasitungi Slovjanskisse.

Ukraina ja Vene väed olid Lõmani nimel võidelnud mitu päeva.

Ukrainlased: tapetud on üle 30 000 Vene sõduri

Ukraina relvajõud väidavad, et on alates sõja algusest tapnud üle 30 000 Vene sõduri. Samuti teatasid relvajõud, et on laupäevase seisuga hävitanud vähemalt 207 Vene lennukit, 180 helikopterit, üle 1330 tanki, umbes 3300 soomustransportööri, 13 sõjaväepaadi, 93 õhutõrjesüsteemi ja 200 mitmikraketiheitjat, samuti tuhandeid muid sõidukeid ja kütusepaake, droone ja suurtükiväesüsteeme.

Britid: Venemaa soovib liikuda edasi sügavamale Donbassi

Suurbritannia kaitseministeerium teatas laupäeval, et Vene väed on tõenäoliselt vallutanud suurema osa Lõmani linnast. "Lõman on strateegiliselt tähtis raudteesõlm ja juurdepääsupunkt olulistele raudtee- ja maanteesildadele üle Siverski Donetsi jõe," kirjutati ministeeriumi igapäevases ülevaates.

"Lähipäevadel seavad piirkonnas viibivad Vene üksused tõenäoliselt prioriteediks jõe ületamise. Praegu jääb Venemaa peamine jõupingutus tõenäoliselt 40 kilomeetrit ida poole, Sjeverodonetski tasku ümbrusesse, kuid Lõmani lähedal asuv sillapea annaks Venemaale eelise Donbassi pealetungi võimalikus järgmises etapis, kui ta tõenäoliselt püüab edasi liikuda Ukraina käes olevatele olulistele kohtadele, Slovjanski ja Kramatorski linnadele," teatas ministeerium.

Nn Donetski rahvavabariigi juht Deniss Pušilin ütles neljapäeval, et kui Venemaa vallutab kogu Donetski ja Luganski, korraldatakse rahvahääletus.

Biden: Putin põhjustas NATO laienemise

Joe Biden süüdistas Vladimir Putinit püüdes hävitada Ukraina kultuuri, kuid lisas ka, et Putini plaan on olnud vähemalt osaliselt tagasilöök, sest see on toonud kaasa NATO laienemise Euroopas.

USA president ütles reedel Marylandi osariigis Annapolises 1200 kooli lõpetavale kadetile: "Ta mitte ainult ei ürita Ukrainat üle võtta, vaid ka sõna otseses mõttes hävitada Ukraina kultuuri ja identiteeti. Koolide, lasteaedade ja haiglate ründamisel pole muud eesmärki kui kultuuri kaotamine."

Biden ütles, et Venemaa president üritas Euroopat "finlandiseerida", kuid selle asemel "NATO-stas" ta Euroopa", viidates neutraalsete riikide Soome ja Rootsi plaanidele alliansiga ühineda.

Ukraina sõdurid põleva Lõssõtšanski õlitehase taustal. Tehase süütasid venelased, kes ründavad strateegilise tähtsusega linna eri suundadest. Autor/allikas: SCANPIX/Rick Mave/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Zelenski kutsus üles Donbassi suuremale kaitsele

Zelenski nimetas oma reede hilisõhtuses pöördumises praegust olukorda Donbassis "väga keeruliseks", viidates Venemaa üha kasvavale tulejõu ja sõjaväelaste hulga suurendamisele piirkonnas.

"Sellepärast peame suurendama oma kaitset, suurendama vastupanu ja Donbass saab uuesti Ukrainale. Isegi kui Venemaa toob Donbassile kõik võimalikud kannatused ja hävingud, ehitame üles iga linna, iga kogukonna. Reaalset alternatiivi pole," rõhutas Zelenski.

USA kaitseministeerium väitis reedesel pressibriifingul, et Venemaa saavutab Donbassis "üha suurenevat edumaad", vahendas CNN.

Ukraina kutsub jätkuvalt rahvusvahelisi partnereid, sealhulgas Suurbritanniat, tarnima talle raketisüsteeme, et võidelda Venemaa pealetungi vastu.

USA ametnikud ütlesid reedel, et Bideni administratsioon kiitis heaks pikamaa mitmikraketiheitjate saatmise Ukrainasse, mis võib aidata Ukrainal oluliselt paremini kaitsta oma territooriumi Donbassis, kirjutas New York Times.

Üleandmisest teatatakse tõenäoliselt järgmisel nädalal, ütles üks ametnik, kes soovis jääda anonüümseks. Ukrainasse tarnitavate relvade hulka kuuluvad ka mobiilsed raketiheitjad, mis suudavad tulistada palju kaugemale kui Ukrainas praegu kasutatavad raketid.

Kuigi ametnikud ei ole esitanud üksikasju, millist tüüpi rakette Ameerika Ühendriigid täpselt saadavad, on Pentagoni kõige sagedamini kasutatav rakett M31 GMLRS – satelliidi teel juhitav täppisrelv.

Ukraina: Sjeverodonetsk pole veel täielikult ümberpiiratud

Ukraina ametnikud lükkasid ümber väited, nagu oleks Vene väed Ida-Ukrainas Sjeverodonetski linna ümber piiranud. CNN-i teatel eitasid Ukraina võimud reede õhtul, et Luganskis asuv Sjeverodonetski linn on ümber piiratud, kuid on tunnistanud, et Vene väed hoiavad ühte linnaosa.

"Linn ei ole ära lõigatud ega ümber piiratud. Lahingud jätkuvad," ütles Luganski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht. Vene armee on "ainult linna servadesse sisenenud", väitis ta. "See on sõda, sõda väga võimsa vaenlase vastu ja teoreetiliselt on kõik võimalik," vastas ta küsimusele Vene vägede võimaliku leviku kohta linnas. "Kõrgem väejuhatus näeb seda olukorda. Aga ma ei saa siiani öelda, et päeva, kahe, kolme pärast võtavad nad ala täielikult üle. Ei, suure tõenäosusega mitte."

"Meil on piisavalt jõudu," jätkas ta, hoiatades samas, et "võib-olla antakse meie vägedele käsk isegi taganeda," vahendas CNN.

Taganemine võib tuua Putini lähemale oma eesmärgile vallutada Ida-Ukraina Luganski ja Donetski oblastid täies mahus.