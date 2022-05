Ukraina president Volodõmõr Zelenski lubas, et Donbass saab "uuesti Ukraina omaks", hoolimata sellest, et Vene väed saavutavad riigi kagupiirkonnas järjest suurenevat edu. Ukrainat võib aidata USA lubatud ulatuslik relvaabi.

Oluline 28. mail kell 7.00:

- Ukrainlaste väitel on neil Donbassis võitlemiseks veel piisavalt jõudu;

Zelenski kutsub üles Donbassi suuremale kaitsele

Zelenski nimetas oma reede hilisõhtuses pöördumises praegust olukorda Donbassis "väga keeruliseks", viidates sellele, et Venemaa üha kasvavale tulejõu ja sõjaväelaste hulga suurendamisele piirkonnas.

"Sellepärast peame suurendama oma kaitset, suurendama vastupanu ja Donbass saab uuesti Ukrainale. Isegi kui Venemaa toob Donbassile kõik võimalikud kannatused ja hävingud, ehitame üles iga linna, iga kogukonna. Reaalset alternatiivi pole," rõhutas Zelenski.

USA kaitseministeerium väitis reedesel pressibriifingul, et Venemaa saavutab Donbassis "üha suurenevat edumaad", vahendas CNN.

Ukraina kutsub jätkuvalt rahvusvahelisi partnereid, sealhulgas Suurbritanniat, tarnima talle raketisüsteeme, et võidelda Venemaa pealetungi vastu.

USA ametnikud ütlesid reedel, et Bideni administratsioon kiitis heaks kaugmaa raketisüsteemide saatmise Ukrainasse, mis võib oluliselt aidata Ukrainal kaitsta oma territooriumi Donbassis, kirjutas New York Times.

Üleandmisest teatatakse tõenäoliselt järgmisel nädalal, ütles üks ametnik, kes soovis jääda anonüümseks. Relvade hulka kuuluvad mobiilsed raketiheitjad, mis suudavad tulistada palju kaugemale kui Ukrainas praegu kasutatavad kanderaketid.

Kuigi ametnikud ei ole esitanud üksikasju, millist tüüpi rakette Ameerika Ühendriigid täpselt tarnivad, on Pentagoni kõige sagedamini kasutatav rakett M31 GMLRS – satelliidi teel juhitav täppisrelv.

Ukraina: Severodonetsk pole veel täielikult ümberpiiratud

Ukraina ametnikud lükkasid ümber väited, nagu oleks Vene väed Ida-Ukrainas Severodonetski linna ümber piiranud. CNN-i teatel eitasid Ukraina võimud reede õhtul, et Luganskis asuv Severodonetski linn on ümber piiratud, kuid on tunnistanud, et Vene väed hoiavad ühte linnaosa.

"Linn ei ole ära lõigatud ega ümber piiratud. Lahingud jätkuvad," ütles Luganski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht. Vene armee on "ainult linna servadesse sisenenud", väitis ta. "See on sõda, sõda väga võimsa vaenlase vastu ja teoreetiliselt on kõik võimalik," vastas ta küsimusele Vene vägede võimaliku leviku kohta linnas. "Kõrgem väejuhatus näeb seda olukorda. Aga ma ei saa siiani öelda, et päeva, kahe, kolme pärast võtavad nad ala täielikult üle. Ei, suure tõenäosusega mitte."

"Meil on piisavalt jõudu," jätkas ta, hoiatades samas, et "võib-olla antakse meie vägedele käsk isegi taganeda," vahendas CNN.