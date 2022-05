Saksamaa viib kolmeks kuuks sisse üheksa eurot maksvad ühistranspordi kuukaardid

Saksamaa viib alates 1. juunist üleriigiliselt kohalikus ühistranspordis sisse üheksa eurot maksva kuupileti, mis on üks meetmeid korvamaks tarbijatele kasvanud energiahindu.

Üheksa eurot maksva kuupiletiga saab sõita mistahes arv sõite erinevate ühistranspordi liikidega nagu bussid, U-Bahn, S-Bahn, trammid ning piirkondlikud rongid. Selle alla ei lähe ICE, IC ja EC pikamaarongid.

Üheksaeurosed kuupiletid kehtivad kalendrikuu jooksul ehk näiteks juuni keskel soetatud piletiga saab sõita vaid kuu lõpuni.

Inimesed, kes on soetanud varasemalt kallimad hooajapiletid, neile vähendatakse suve kuudel paketi hinda üheksale eurole.

Näiteks reisides koos jalgrattaga, tuleb sellele lisapilet soetada. Samuti kehtib üheksaeurone pilt vaid rongi teises klassis.

Huvi üheksa eurot maksvate kuupiletite järgi on siiani olnud suur - Deutsche Bahn müüs müügi kahel esimesel päeval enam kui miljon piletit. See on tekitanud omakorda muremõtteid, kas suviste puhkuste ajal ei lähe rongid ja bussid liiga täis.

Üheksaeurosed kuupiletid on Saksa föderaalvalitsuse üks meetmeid korvamaks tarbijatele kasvanud energiahindu. Lisaks sellele kärbitakse ka märkimisväärselt kütuseaktsiisi. Pikemas plaanis loodetakse sellest, et inimesed hakkavad autosõidu asemel eelistama rohkem ühistransporti.