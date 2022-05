Saksamaa langetab kolmeks kuuks kütuseaktsiise

Kas see meede ka tegelikult kütuse hinna madalamaks toob, ei ole veel selge, vahendab Saksamaa avalik-õiguslik telekanal ZDF.

Kolmapäevast langetatakse Saksamaal bensiini kütuseaktsiisi 32,5 sendini ja diislikütuse aktsiisi 16,7 sendini liitri kohta, maksulangetus kehtib augusti lõpuni. Mõlemad aktsiisid sisaldavad käibemaksu ja aktsiisilangetus on suurim, mida Euroopa Liidu õigus lubab.

Kuigi Saksamaal langevad riiklikud kütusemaksud, siis edasimüüjatel ja tanklakettidel ei ole kohustust hinda ka tegelikult langetada. Seetõttu ei ole selge, mis kolmapäeval kütusehindadega Saksamaal juhtuma hakkab.

Üleriigiline bensiini ja diisli odavnemine ei tundu tõenäoline. Maksusoodustus kehtib kütuse ostmisel rafineerimistehastest ja kütusemahutitest. Seega läheb aega, kuni soodsama maksuga kütus tarbijateni jõuab, samas ootab osa sakslasi kütusehinna odavnemist kohe, kui maksumuudatus jõustub.

Baieri mootorsõidukikaubanduse liidu asepresident Günter Friedl nentis, et on näha, et paljud juhid tangivad praegu vähem kütust, oodates peatset odavamat kütusehinda.

Kui maksusoodustus täies mahus tarbijani jõuab, oleks diislikütuse liitrihind Saksamaal umbes 1,86 eurot liitri kohta ja E10 bensiinikütusel 1,78 eurot.