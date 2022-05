Euroopa Liit leppis kokku Vene naftaembargos

Euroopa Ülemkogu kokkulepe oli ootamatu, kui vaatamata madalatele ootustele suudeti leida kokkulepe kuuendas Venemaa vastaste sanktsioonide paketis. See sisaldab keeldu ligi 90 protsendile Venemaa naftale, mida Euroopa Liidu imporditakse.

Keelu alt jäi välja Družba naftajuhtme lõunapoolne haru ja selle otsas olevad Ungari, Tšehhi ja Slovakkia, mille taristu on ehitatud vastavalt Vene nafta omadustele.

Ühtegi tähtaega neile loobumiseks ei seatud, kuid peaminister Kaja Kallase sõnul esimesel võimalusel: "On üleminekuaeg ilma sadamateta riikidele, kell on vaja ehitada vajalik infrastruktuur ja senikaua kuni see infrastruktuur saab valmis, siis senikaua saavad nad seda erandit kasutada. Ja seda, et neid ehitataks, seda monitoorib Euroopa Komisjon, et kõik oleks reeglitekohane," ütles Kallas.

"Leppisime täna kokku, et tuleme selle juurde tagasi järgmisel Euroopa Ülemkogul (juuni lõpus - toim.). Loomulikult me peame hindama kui palju aega võtab, et riigid nagu Ungari oma rafineerimistehased ümber ehitada saaksid ja mis on ajaliselt mõistlik," sõnas Hollandi peaminister Mark Rutte.

Lisaks on kuuendas sanktsioonidepaketis ka mitmeid muid olulisi piiranguid Ukrainat ründava Venemaa ohjeldamiseks.

"Keelame Vene laevade kindlustamise Euroopa Liidu ettevõtete poolt. Keelame Venemaa firmadele laia ringi erinevate äriteenuste pakkumise ja väga olulisena ka kolme Venemaa riikliku meediakanali levitamise," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Ülemkogu jätkub teisipäeva hommikul energeetika ja toidujulgeoleku aruteludega.