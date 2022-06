Kiik: toetasime alushariduse eelnõu valitsuses, sest ei tutvunud sellega põhjalikult

Tervise- ja tööminister ja Keskerakonna aseesimees Tanel Kiik ütles, et Keskerakond toetas alushariduse eelnõud valitsuses, sest ei tutvunud selle sisuga põhjalikumalt. Keskerakondlane Tõnis Mölder tõi probleemiks selle, et eelnõu puhul puudub rahaline plaan selle rakendamisel.

Ajakirjanik Indrek Kiisler küsis Kiigelt, miks oli Keskerakond vastu eelnõule, mille ta ise valitsuses olles heaks kiitis. Kiik vastas, et põhjalikku arutelu eelnõu üle valitsuses ei toimunud.

"Hiljem kui eelnõu riigikogus sisuliselt lahti võeti, siis hakati vaatama, mis on täpsemalt kokku lepitud ja millised on olnud erinevate osapoolte tagasiside ja tekkis palju küsimusi ning murekohti. Keskerakonna fraktsioon otsustas, et kui parlamendis tehakse ettepanek see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, siis fraktsioon hääletab samuti nii," rääkis Kiik.

"Selle alushariduse eelnõuga oli päris palju erinevaid küsimärke. Riigikogu Keskerakonna fraktsioon on ka tegelikult seda korduvalt arutanud, näinud seal erinevaid murekohti. Meie jaoks ei olnud see ootamatu või üllatav, pigem oli küsimus, mis saab olema riigikogu üldine meelsus. Kolmapäevane parlamendi menetlus näitas, et eelnõu tagasilükkamise poolt oli rohkem kui vastu, hoolimata sellest, et ülejäänud kolmel erakonnal oleks ju olnud rohkem hääli kui Keskerakonnal ja EKRE-l," lisas Kiik.

Kultuurikomisjonis esimeest Aadu Musta (KE) asendanud keskerakondlane Tõnis Mölder märkis enda sõnul juba 19. aprillil, et alushariduse eelnõu võiks riigikogust tagasi võtta.

"Eelnõu oma sisult ja eesmärgilt on väga õige, aga me näeme siin loosunglikkust, kus eelnõu rakendamine eeldaks järgnevatel aastatel väga olulisi investeeringuid sellesse, et kohalikud omavalitsused saaksid juurde lisaraha, et aidata teha ära see kaasava hariduse mõte haridussüsteemis nii nagu see eelnõu ette nägi. Teine pool on see, et tegelikult oleks vaja tõsta riiklikku tellimust eesti keele õpetajatele. See nõuab juurde iga aasta 25-30 täiendavat õpetajat. Siin on veel nüansse, mis on seotud lastehoiuga, kus me piltlikult öeldes kaotame ära tänase lastehoiu süsteemi ja anname kohalikule omavalitsusele väga selge kohustuse, aga me ei anna siin lisaressurssi," rääkis Mölder.

"Tegelikult ei ole selgeid ja konkreetseid rahalisi plaane, ega ka plaani selles osas, kuidas seda eelnõud päriselt elus rakendada. See oli peamine kriitika koht," sõnas Mölder.

Kiik: koalitsiooniga jätkamises tuleks selgusele jõuda

Rääkides endiselt pingelisest olukorrast valitsuskoalitsioonis, ütles Tanel Kiik, et Keskerakonnas on väga erinevaid arvamusi seoses sellega, kas tuleks jätkata praeguses koalitsioonis või mitte.

Kiik viitas Jaanus Karilaiu öeldule, et kui Keskerakond jõuab Reformierakonnaga peretoetuste eelnõu toetamises kokkuleppele, siis keskfraktsioon toetab koalitsiooni jätkamist. "Hetkel me kahjuks liigume selles suunas, et seda kokkulepet peretoetuste tõstmise teemal silmapiiril ei terenda, aga kõik võib veel muutuda," rääkis Kiik.

"Mina arvan, et hiljemalt esmaspäeval koalitsiooninõukogus tuleks rahulikult maha istuda, sügavalt sisse ja välja hingata, olukorrale otsa vaadata ja ausalt hinnata, mis on need sammud, mis on täna võimalik veel astuda," lausus Kiik.

"Arusaadavalt nii avalikkus kui ka riigikogu fraktsioonid ootavad mingit selgust tuleviku vaates, et kas jätkub praegune koalitsioon või mis on see tegelik seis. Need sõnumid, mis on meedias kõlanud koalitsiooni juhterakonna poolt, et koalitsiooni enam ei ole või et on vähemusvalitsus, on ju kõik loosunglikud, aga sisulises vaates täna meil toimib valitsuskoalitsioon. Mõne minuti pärast algab järjekordne valitsuse istung ja kabinetinõupidamine," lisas ta.

Kiik ütles, et temale teadaolevalt uue koalitsiooni moodustamiseks riigikogus praegu kõnelusi ei peeta.