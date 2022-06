Biden võib külastada Saudi Araabiat

Valge Maja kaalub suuremat Lähis-Ida ringvisiiti, mis hõlmaks Pärsia lahe koostööorganisatsiooni riikide (Bahrein, Kuveit, Omaan, Katar, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid) külastamist. Samuti on plaanis külastada Egiptust, Iraaki, Jordaaniat ning Iisraeli, teatas Associated Press.

Lähis-Itta minemise idee taustal peab Bideni administratsioon hakkama soojendama suhteid Saudi Araabia kuningliku perega, kellega distantsi hoidmist Biden presidendiks kandideerides lubas. Samas uurib USA võimalusi Lähis-Ida naftatootmise suurendamiseks, et langetada USA-s kütusehindasid. Samal ajal on OPEC+, kuhu Saudi Araabia kuulub, lubanud naftatootmist suurendada ning Saudi Araabia püüab Iraaniga seotud Houthi mässulistega Jeemenis sõlmida relvarahu. Mõlemat sammu peetakse USA presidendi visiidiks valmistumiseks, vahendab Wall Street Journal.

Joe Biden lubas 2019. aastal, et Saudi kuninglikust perekonnast saab paaria, kuna nende mahitusel tapeti USA-s tegutsenud ajakirjanik Jamal Khashoggi, kes oli prints Salmani kriitik.

Eelmisel nädalal kinnitasid Valge Maja ametnikud, et presidendi administratsiooni rahvusliku julgeoleku nõukogu Lähis-Ida koordinaator Brett McGurk ja USA riigidepartemangu esindaja Amos Hochstein olid hiljuti Lähis-Idas. Samuti suhtles esmaspäeval Saudi välisministriga telefoni teel Ameerika Ühendriikide välisminister Anthony Blinken.

Mohammed bin Salman sai Saudi kroonprintsiks 2017. aastal ning on sestsaadik koondanud Saudi Araabias võimu enda kätte. Muuhulgas on ta lasknud vahi alla võtta mitmed enda kuningliku perekonna liikmed ja Saudi Araabia inimõiguslased. Samuti on USA luureteenistus süüdistanud Salmani Khashoggi tapmise tellimises. Juhul kui Biden kohtub Salmaniga ja jõutakse USA ja Saudi Araabia suhetes kokkuleppe, võib see tähendada Demokraatliku partei valijate pettumist Bidenis. Paljud demokraadid nõuavad Saudi Araabiaga suhtlemisel karmimat joont. Samal ajal ohustab kõrgem kütusehind riigis sügisestel Kongressi vahevalimistel Demokraatliku partei šansse hoidmaks kohtade ülekaalu Vabariikliku partei üle.

Iisrael näeb samuti Saudi Araabiat olulise julgeolekupartnerina ning Iisrael, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on palunud USA-l parandada suhteid Saudi Araabiaga. Teisipäeval külastas Saudi Araabiat ka Vene välisminister Sergei Lavrov. Saudide viimase aja tihedad suhted Vene ja Hiina ametiisikutega on pannud lääneriigid muretsema, et Saudi Araabia strateegiline koostöö läänega on hääbumas.

Ameerika Ühendriigid ja tema liitlased on aastakümneid Saudi Araabia ja tema naaberriikide naftaväljasid kaitsnud sõjalise jõuga. Samad riigid on USA-lt palunud suuremat sõjalist kohalolu, et seista vastu Jeemeni mässulistele ja Iraani ohule.