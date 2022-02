Iisrael ja Bahrein suurendasid Iraani-vastast koostööd

Lääneriigid peavad Viinis Teheraniga läbirääkimisi Iraani tuumaleppe taastamise üle. Bennetti Bahreini visiidi ajastus polnud seetõttu juhuslik. Iisrael ja Pärsia lahe riigid peavad Iraani tuumaprogrammi oma julgeolekule eksistentsiaalseks ohuks.

Bennett kohtus ühepäevase visiidi ajal Bahreini kuninga Hamad bin Isa al-Khalifa ning kroonprints Salman bin Hamad al-Khalifaga. Bahrein on ka Saudi Araabia lähedane liitlane.

Ametlikes avaldustes rõhutasid Bennett ja Bahreini valitsejad diplomaatiliste sidemete tähtsust. Iisraeli kõrged ametnikud aga ütlesid, et Bennetti visiidi eesmärk oli suurendada piirkondlikku liitu Iraani vastu, vahendas The Times.

Iisrael, Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid (AÜE) sõlmisid diplomaatilised suhted 2020. aasta septembris. Diplomaatiliste suhete loomist vahendas USA endise presidendi Donald Trumpi administratsioon.

Bahrein asub strateegiliselt tähtsas kohas, riik muretseb Teherani kasvava mõju pärast regioonis. Bahreini elanikkonna enamuse moodustavad šiiidid, kuninglik perekond kuulub aga sunniitide haru hulka. Bahreini valitsejad väidavad, et Iraan organiseerib riigis rahutusi.

Bennett andis intervjuu ka Bahreini valitsuse kontrollitud päevalehele Al-Ayyam.

"Me võitleme Iraani ja selle vasallide vastu selles piirkonnas öösel ja päeval. Aitame oma sõpru rahu, julgeoleku ja stabiilsuse tugevdamisel. Usume, et kokkulepe Iraaniga oleks strateegiline viga. See võimaldab Iraanil säilitada oma tuumavõimekuse ja teenida samal ajal sadu miljardeid dollareid. See kahjustab paljusid riike selles piirkonnas ja maailmas," ütles Bennett.

Bennett oli esimene peaminister Iisraeli ajaloos, kes Bahreini külastas.