Kallas: kuskilt maalt paraku läheb piir

"Eestis peab olema toimiv valitsus. Kui ma astuksin tagasi, siis valitsust ei ole kuni uue moodustamiseni. Praegu on meil lihtsalt vähemusvalitsus kuniks saavad kokkulepped tehtud, et uus koalitsioon kokku saada," ütles peaminister "Aktuaalse kaamera" eetris.

Kallase sõnul hoiatas ta Keskerakonda juba varem, et kui erakond astub vastupidiselt koalitsioonis kokkulepitule riigikogus samme, siis on koalitsioon läbi.

"Ma hoiatasin, et selline samm on võimalik ja see ei tohiks tulla üllatusena, kuivõrd seda eskalatsiooni keerati kogu aeg peale," sõnas Kallas.

Saatejuhi küsimusele, kui kindel on Reformierakond selles, et saab Isamaaga valitsuse moodustada, vastas Kallas, et ees ootavad kolmepoolsed läbirääkimised ning poliitikas ei ole midagi kindel.

"Arvestades, et valimisteni on jäänud tegelikult üsna lühike aeg, siis Eestil on vaja toimivat valitsust, just selles julgeolekuolukorras. Minu meelest Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega meil võiks olla just sellistes olulistes küsimustes ühisosa. Olgu see eestikeelne haridus, olgu see julgeolekuküsimused, kus meil ei tohiks olla erinevusi," rääkis Kallas.

Kallase sõnul ei ole potentsiaalsete koalitsioonipartneritega detailidest nagu Isamaa soov tõsta lastetoetusi või langetada aktsiise veel juttu olnud. "Aga ka Reformierakond on toetanud toetuste tõstmist, meie soovime seda kõike arutada koos eelarvega, sest meil on väga palju erinevaid vajadusi. Kõrgharidus ootab rohkem raha, tõenäoliselt energiahindadega peame aitama inimesi järgi. Neid kohti on palju, aga seda peab vaatama tervikpildis, mida me suudame teha selles raames, mis meil on," ütles ta.

Kallas rõhutas, et Reformierakond ei ole lastetoetuste tõstmise vastu. "Kui te loete ekspertide arvamusi selle eelnõu kohta, siis need on olnud üheselt negatiivsed. Jah, peresid tuleb toetada, aga eelkõige on vaja lastel teenuseid, haridust, et tugistruktuur toimib ja et ka emad tunnevad end hästi, mitte ainult, et neilt oodatakse laste sünnitamist, vaid antakse abi nende kasvamisel," ütles peaminister.

Kallas tõdes, et näeb valitsuse lagunemisel ka endal süüd, kuid on püüdnud koalitsiooni hoida nii kaua kui võimalik. "Loomulikult, koalitsioonis on kaks poolt. Mina olen seisnud kindlalt põhimõtete eest ja nendes ma järgi anda ei saa. Olen püüdnud seda koalitsiooni hoida, nii palju kui see on võimalik, aga kuskilt maalt paraku läheb piir. On selge, et see kooslus selliselt enam ei tööta ja tuleb leida uusi lahendusi, sest Eestil on vaja uusi lahendusi," sõnas Kallas.

Reformierakond ootab uue võimuliidu moodustamist võimalikult kiirelt.

"Me oleme teinud ettepaneku sotsiaaldemokraatidele ja Isamaale alustada läbirääkimisi kasvõi kohe täna, panime kokku ka oma läbirääkimiste delegatsiooni. Aga Isamaal ja sotsiaaldemokraatidel läheb veel otsuste tegemiseks aega. Ootame, aga me oleme valmis kasvõi sel nädalavahetusel ja liikuma kiires tempos, et vahepealne aeg jääks võimalikult lühikeseks," rääkis Kallas.