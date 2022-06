Kiik: Keskerakond alustab konsultatsioone EKRE ja Isamaaga

"Selles kujunenud olukorras Keskerakonna juhatus otsustas konsensuslikult alustada poliitilisi konsultatsioone Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonnaga. See on meiepoolne ettepanek neile, mis nad vastavad, me loomulikult ei tea," ütles Kiik.

Kiige sõnul on omajagu tõtt president Alar Karise öeldul, et koalitsioon lagunes, sest inimesed ei saanud omavahel läbi.

"Vaidlusi on alati, see on tavapärane. Mis praegu sai saatuslikuks olid erinevad seisukohad, mis puudutab energiakriisis reageerimist, mis puudutas ka lisaeelarve koostamist ja seal olevaid meetmeid ja nüüd viimasena kolme erakonnaga algatatud peretoetuste seaduseelnõu," rääkis Kiik.

Kiik märkis, et ei tea veel, kuidas EKRE ja Isamaa ettepanekule reageerinud on, kuna neid vestlusi peab erakonna juht Jüri Ratas.

"Antud juhul meie senise loogika järgi lähtusime teadmisest, et senine koalitsioon töötab edasi, meil olid planeeritud mitmed erinevad kohtumised, tegevused, välisvisiidid. Nüüd on uus poliitiline reaalsus, uus poliitiline olukord. Mul on isiklikult kahju, minu arvates see ei ole parim lahendus Eestile. Nüüd tuleb igal erakonnal teha neid käike, mis aitavad tal enda erakonna valijate eest seista," rääkis Kiik.

Saatejuhi küsimusele, miks otsustati alustada kõnelusi sama võimuliidu loomiseks, mis Keskerakonnale plusspunkte ei toonud, vastas Kiik, et olulised pole reitingud, vaid see, kas saab ellu viia erakonnale olulist poliitikat.

"Reitingutega on nii, et need tõusevad ja langevad. Loomulikult erakonnad jälgivad reitinguid, aga ka eelmises koalitsioonis oli hetki, kus reiting oli väga kõrge, oli neid hetki, kus ta oli madalam. Praeguses koalitsioonis tuleb tõele näkku vaadata, meie toetus on olnud madalam kui eelmises, see on ka reaalne," ütles ta.

Kiige sõnul pole ta ise mõelnud sellele, kas oleks valmis jätkama ministrina EKRE ja Isamaaga loodavas valitsuses.

Ratas: Kallas oleks pidanud tagasi astuma

Keskerakonna esimehe Jüri Ratase sõnul oleks peaminister Kaja Kallas pidanud reedel ise koos valitsusega tagasi astuma.

"Tulenevalt poliitilisest olukorrast täna, kus peaminister ei toonud poliitilist debatti parlamenti - parlamentaarses olukorras see oleks olnud tavapärane, kui peaminister astub tagasi - vaid vabastas seitse Keskerakonna ministrit, siis Keskerakond teeb ettepaneku alustada poliitilisi konsultatsioone Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga," ütles Ratas.

Ratase sõnul vajab Eesti toimivat valitsust ja koos EKRE ning Isamaaga saaks Keskerakond seda pakkuda.

"Kui kaks erakonda peaksid ütlema jah ja need läbirääkimised peaksid lõpuks ka koalitsiooni moodustamise juurde, siis ma usun, et see on toimiv valitsus," ütles Ratas.

"Minu meelest on loogiline, et kui valitsus lõpetatakse peaministri poolt ja see on koalitsioonivalitsus, siis see avaldus tulnuks täna viia Kadriorgu, kus ta astub ise tagasi ja siis juba parlamendis toimuvad need poliitilised debatid. Loomulikult on vabariigi presidendil siis see õigus ja ka kohustus teha ettepanek inimesele, kes hakkab moodustama järgmist toimivat valitsust," ütles ta.