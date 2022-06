Sotsiaaldemokraadid võtsid Reformierakonna kutse vastu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatus andis erakonna esimehele mandaadi alustada kõnelustega eeldusel, et ka Isamaa erakond on nõus läbirääkimistega liituma ja sisuliselt uut koalitsiooni moodustama.

"Vaevalt meie tänane otsus kedagi üllatab. Teemegi täpselt seda, mida ootavad SDE juhatuselt meie liikmed, valijad ning tegelikult ühiskond laiemalt," ütles Läänemets.

Juhatus kinnitas ka läbirääkimisdelegatsiooni, kuhu kuuluvad SDE esimees Lauri Läänemets, peasekretär Eduard Odinets, aseesimees Riina Sikkut, juhatuse liikmed Anto Liivat, Jevgeni Ossinovski, Indrek Saar, Peep Peterson.



"Sotsiaaldemokraadid on valmis töötama valitsuskoalitsiooni nimel, mis tagaks Eestile kindlustunde," ütles Läänemets. "Välistest faktoritest tingitud habras olukord eeldab kindlat ja konstruktiivset valitsust. Eelseisvat keerulist sügistalve ning raketina kerkivaid hindu silmas pidades on sotsidel moraalne kohustus pakkuda valitsuse tasandil lahendusi, mis kaitsevad Eesti elanike toimetulekut keerulisel ajal. Inimeste toimetulek on meie riigi sisemise julgeoleku ja stabiilsuse absoluutne eeldus. Riik on kaitstud, kui inimene on kaitstud."

Läänemets ütles, et lisaks peab Eesti navigeerima julgeolekukriisis ja olukorras, kus maailma majandus on järjest hapram ning inflatsioon ja energiahinnad püstitavad rekordeid.

"Neid välimisi protsesse meie ei saa mõjutada - need mõjutavad meid. Seepärast tuleb pilk pöörata tagasi sissepoole ning otsida lahendusi, mis meie inimeste toimetulekut keerulistel aegadel kaitsevad. Ideid, kogemust ja teadmisi on nii sotsidel, Reformierakonnal kui ka Isamaal. Koos suudaksime inimestele pakkuda eelseisvatel kuudel igavalt viisakat, ent vastutustundlikku ja kompetentset valitsust," märkis Läänemets.

Peaminister Kaja Kallas (RE) tegi reede pärastlõunal presidendile ettepaneku vabastada ametist Keskerakonna ministrid ning president vabastas ministrid ametist. Reformierakond tegi Isamaale ja SDE-le ettepaneku alustada läbirääkimisi valitsuse moodustamiseks.

Isamaa eestseisus ja riigikogu fraktsioon kogunevad ettepanekut arutama esmaspäeval.