Seeder: Isamaa esmaspäeval oma valikut ei tee

"Ma ei usu, et täna tuleb lõplik seisukoht, et jah, nendega me alustame koalitsioonikõnelusi. Ma arvan, et täna (esmaspäeval kell 16 - toim) kogunev Isamaa erakonna eestseisus ja fraktsioon langetab otsuse kohtuda mõlema kolmikuga," ütles Seeder.

See tähendab, et Isamaa sooviks pidada konsultatsioone ühelt poolt Reformierakonna ja SDE-ga ning teisalt Keskerakonna ja EKRE-ga.

Seeder selgitas, et praegu on välja käidud vaid ettepanek kõnelusi alustada, kuid pole teada, mida ootavad uuelt valitsuselt erinevad erakonnad.

"Meie soov on saada sisend ja saada aru, mis soovid teistel erakondadel on. Siis on veidi selgem ka teemade käsitlused ja ootused. Ma arvan, et see ei oleks väga hea poliitilise kultuuri näide, kui me ühtedele ütleme, et jah, teiega me kohe räägime ja teistega me üldse ühendust ei võta. Ja justkui ei märkagi, et on tehtud ettepanek."

Seeder ütles, et kui viie erakonna omavahelise suhtluse käigus selgub, et ühisosa on väga raske leida, pole ka välistatud, et jätkab vähemusvalitsus.

Isamaa esimees lisas ka, et kolmikutel on mõistlik kohtuda koos, mitte ei räägi erakonnad omavahel läbi kahekaupa.

"Ma ei saa rääkida teiste erakondade eest, aga mina arvan, et mõistlik oleks kohtuda nendel erinevatel kolmikutel. Muidu tekib ajakaotus ja mitu erinevat inforuumi. Ehk tuleb leida aeg ja võimalus saada kolmekesi kokku."

Milline on ajaraam, seda Seeder ei osanud öelda. Kindlasti ei alustata konsultatsioonidega veel teisipäeval, sest Seedri sõnul koguneb EKRE oma positsioone arutama alles teisipäeva õhtul.

"Siis saab teada, mida otsustavad nemad ja saab hakata järgmisi samme planeerima," andis Seeder märku, et lähipäevadel mingit otsustavat arengut oodata ei maksa.