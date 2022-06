Mart Laar: Keskerakonna ja EKRE kooslus jätab venemeelse mulje

Kui Mart Laar oleks erakonna Isamaa esimees praegu, siis kellega teeks ta uue valitsusliidu? Kas koos Reformierakonna ja SDE-ga või koos Keskerakonna ja EKRE-ga?

Mul ei ole Isamaa auesimehena olnud kunagi soovi hakata praegusele esimehele nõu andma. Ta saab ilma selletagi hakkama.

Aga kui te küsite, mida ma arvan sellest olukorrast, siis esiteks on nii Kaja Kallase kui ka Jüri Ratase poolt totaalselt vastutustundetu see käitumine, mida nad viimasel ajal on harrastanud. Omavahelises võimuvõitluses seitse kuud enne korralisi valimisi paisata Eesti valitsuskriisi, see on omaette nahaalsus. See on paraku toimunud juba ja sinna pole enam midagi teha.

Teiseks, kui kuulata seda suurepärast avaldust, mis tuli eile (pühapäeval - toim) Jüri Ratase suust, et EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon töötas väga hästi ja valitsus ka, siis ma pean tunnistama, et mina küll midagi sellist ei näinud. Minu meelest oli see koalitsioon nagu luik, haug ja vähk. Kus siis seda luike, kes üritas teisi õiges suunas viia, meeleheitlikult tagasi hoiti. Midagi koos töötavat ma ausalt öeldes selles küll ei näinud.

Ja kui nüüd rääkida minu hoiakutest [uue koalitsiooni valiku suhtes], siis eks minu eelnev kommentaar seda ka peegeldas. Ma arvan, et kooslus Keskerakonna ja EKRE näol ei ole praegu Eestile kõige parem. Ja pehmelt öeldes jätab suhteliselt venemeelse mulje.

Nii et ka teie tahate öelda, et need, kes väidavad, et Keskerakond ja EKRE edendavad Putini asja Eestis, nendel on teie arvates õigus?

Ma nii rängalt ei ütleks. Aga nende käitumine, avaldused, ütlemised ja hoiakud jätavad sellist muljet kole kangesti jah. Ja see mulje ei ole Eestile kasulik.

Mida peaks Isamaa Reformierakonna käest nõudma, et minna nendega ühisesse valitsusliitu?

Ma arvan, et kindlasti peaks praegu nõudma eestikeelsele haridusele üleminekut. Selleks on praegu väga soodne hetk. Teiseks peaks nõudma puhastustööd omal ajal vastu võetud seadusega, mis annab kohalikel valimistel õiguse valida ka täiesti teise riigi ja Eesti jaoks vaenuliku riigi kodanikel. Euroopa Liidu kodanikud jah, aga teiste riikide kodanikud – sellise asja võiks ära likvideerida.

Kolmandaks võiks korda saada asjad kõrgharidusega. Sellega on eelmine valitsus kõvasti puusse pannud. Ning ka riigikaitsekulud ja muu selline käiks asja juurde veel niikuinii. Ja siis üks väike, aga minu jaoks ammune unistus – digireform ja selle kaudu tohutu bürokraatiaaparaadi kärpimine. Et me ei kärbiks postkontoreid ja politseinikke maakonnas. Aga selle bürokraatiaaparaadi kaudu tuleb üha enam totakaid otsuseid ja määruseid. Ja need lähevad väga palju maksma.

Ka kulukad poliitkampaaniad, nagu tasuta ühistransport, võiks ära lõpetada.

Kas te olete mures Eesti tuleviku pärast?

No ei ole. Kuulates seda sõimu, mis Kremli poolt Eesti suunas tuleb, siis pole üldse mures. See näitab kõige paremini, et Eesti on õigel teel.