Isamaa ei kiirusta koalitsiooni valimisega, sotsid ei mõista viivitamist

Isamaa peasekretär Priit Sibul rääkis teisipäeval "Terevisioonis", et erakond kohtub kõigepealt mõlema osapoole erakondadega, kuulab nende seisukohad ära ja alles siis hakkab otsustama. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder viitas esmaspäeval ka erakonna laupäeval toimuvale volikogule, kus küsimust arutatakse.

"Ma ei saa aru, mille vahel nad kaaluvad," ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Lauri Läänemets teisipäeval "Terevisioonis". Tema sõnul seadis eelmine Keskerakonna, Isamaa ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) valitsuskoalitsioon kahtluse alla näiteks ka Eesti liikmesuse Euroopa Liidus ja NATO-s, mis läheb vastuollu Eesti- ja Euroopa-meelse poliitikaga ning tuleks seetõttu välistada.

Samas oleks Läänemetsa sõnul ekslik mulje, et ainult Isamaa oleks valitsuse moodustamisel kaalukeel. Koalitsiooni moodustamiseks Reformierakonna ja Isamaaga on vajalik ka SDE osalus, rõhutas ta.

Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatide jaoks olulised julgeolekuküsimused, seda nii välispoliitiliselt kui ka sisepoliitiliselt. Inimeste turvatunne ja toimetulek on samuti julgeoleku küsimus, tõdes ta.

Seetõttu toetab ka SDE peretoetusi, et vähendada laste vaesust ja aidata kaasa inimeste toimetulekule, märkis Läänemets.

Aga küsimust tuleb tema hinnangul vaadata laiemalt, kas peretoetused teeb ära Reformierakonna juhitav koalitsioon või teine, Keskerakonna juhitav koalitsioon, mis aga selle juurest võib aga veel ka umbes kolme miljardi jagu laene võtta, rääkis ta.

Sibul tõi oma intervjuus välja, et lisaks julgeolekuteemadele on Isamaa jaoks kaks teemat kõige olulisemad: peretoetused, mille lahendamiseks oleks parim juba praegu nelja erakonna poolt menetlusse antud eelnõu ja samas ka eestikeelse hariduse kehtestamine. Teatavasti esimese suhtes on pretensioone Reformierakonnal, teine on problemaatiline Keskerakonna jaoks.