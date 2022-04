WSJ: Twitter töötajad kardavad, et Musk jätkab firma kritiseerimist

Suurärimees Elon Musk ostis hiljuti kolme miljardi dollari eest sotsiaalmeediaplatvormi Twitter aktsiaid, siiski ei liitunud ta ettevõtte nõukoguga. Twitteri töötajad muretsevad, et Musk jätkab firma kritiseerimist ja proovib nii muuta ettevõtte äritegevust.

Musk keeldus laupäeval liitumast Twitteri nõukoguga. Esmaspäeval märkis Musk regulatiivses dokumendis, et võib endiselt Twitteri tegevust kritiseerida. "Tesla tegevjuht võib avaldada oma seisukohti Twitteri kohta sotsiaalmeedias või rääkida otse ettevõtte juhtidega," seisab dokumendis.

Ajalehe The Wall Street Journaliga vestelnud Twitteri töötajad märkisid, et Muski uus positsioon tekitab firma töötajates ebakindlust. Mõned töötajad muretsevad, kuidas Muski tegevus võib muuta firma poliitikat.

Muski esmaspäevases avalduses märgitakse, et ta ei plaani oma osalust ettevõttes suurendada. Siiski märgitakse dokumendis, et Musk jätab endale õiguse oma plaane igal ajal muuta.

"On tõenäoline, et Musk võtab Twitteri suhtes veelgi vaenulikuma hoiaku ja suurendab oma osalust ettevõttes," ütles finantsfirma Wedbush Securities juht Dan Ives.

Musk on tuntud oma ettearvamatu käitumise ja äristrateegia poolest. Finantsfirma Morningstar analüütiku Ali Mogharabi hinnangul võib seetõttu Twitteril tekkida suuri probleeme.

Musk on aktiivne Twitteri kasutaja. Tal on platvormil rohkem kui 81 miljonit jälgijat.

Eelmise kuu lõpus uuris Musk oma jälgijatelt, kas nende arvates Twitter soodustab sõnavabadust. "Sõnavabadus on toimiva demokraatia jaoks hädavajalik. Kas usute, et Twitter järgib seda põhimõtete? Kas uut platvormi on vaja?" uuris Musk.