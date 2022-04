Uuring: suurem osa ameeriklastest toetab Muski Twitteri-tehingut

Rasmusseni küsitlusest selgub, et 62 protsenti täiskasvanud ameeriklastest leiab, et Musk teeb Twitteri paremaks, vahendas The New York Post.

Ainult 13 protsenti ameeriklastest leiab, et Musk teeb platvormi halvemaks, näitab uuring.

Kõige rohkem toetavad tehingut vabariiklased, üle 40-aastased ja madalama sissetulekuga inimesed. Kuid isegi 57 protsenti küsitletud demokraatidest leidis, et Musk teeb platvormi paremaks.

Uuringus osales umbes 1000 inimest. Veamäär oli kuni kolm protsendipunkti.