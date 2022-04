Elon Musk ostis kolme miljardi dollari eest Twitteri aktsiaid

Muskile kuulub nüüd 9,2 protsenti Twitteri aktsiatest. Musk ostis 14. märtsil 73,486,938 aktsiat, vahendas BBC.

Musk on aktiivne Twitteri kasutaja. Tal on platvormil rohkem kui 80 miljonit jälgijat. Hiljuti vihjas Musk, et kaalub uue platvormi loomist.

Eelmise kuu lõpus uuris Musk oma jälgijatelt, kas nende arvates Twitter soodustab sõnavabadust. "Sõnavabadus on toimiva demokraatia jaoks hädavajalik. Kas usute, et Twitter järgib seda põhimõtete? Kas uut platvormi on vaja?" uuris Musk.