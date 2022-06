Prantsusmaal on pühapäeval parlamendivalimised

Mélenchon on koondanud sotsialistliku partei, rohelised ja kommunistid ning oma partei La France Insoumise' taha. Nad on küsitlustes teisel kohal ja kogusid ka 5. juunil välismaal antud häältest suure osa.

Vabariiklased loodavad saada suuruselt kolmandaks parlamendirühmaks.

Prognoositavate kohtade arvu poolest neljas on Marine Le Peni paremäärmuslik Rahvusliit.

Macron sai aprillis teise mandaadi presidendina. Nüüd peaks ta saavutama enamuse parlamendi alamkojas, et viia ellu oma reformikava. Küsitlused näitasid kuni viimase ajani, et Macroni partei ja tema liitlased on selleks suutelised, kuid viimastel päevadel on seis muutunud üha ebakindlamaks, sest peamine rivaal Jean Luc Mélenchon on hoos. Teda jagub kõikjale: kogu riigis korraldab ta kampaaniakogunemisi ja pressikonverentse.

Absoluutseks enamuseks on 577 kohalises parlamendis vaja võita 289 kohta. Tõenäoliselt ei võida enamust ka Mélenchoni leer, kuid võib võita piisavalt, et Macron sellest ilma jätta. Sel juhul peaks Macron nimetama võitjate leerist peaministri, nii näeb ette Prantsusmaa põhiseadus.

Vaatlejate sõnul ei pruugi Mélenchoni unistus saada peaministriks täituda, kuid tal on õnnestunud üles ehitada opositsioon, mis hävitab kõik teised.

Mélenchon on vastupidi rõhutanud, et tema peaministri ambitsioon ei ole "unistus", vaid usutav väljavaade.