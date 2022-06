Kallas: Reformierakond pole vastutuse eest kunagi põgenenud

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles pühapäeval erakonna üldkogul peetud kõnes, et Reformierakond soovib koalitsioonikõnelustega tempokalt edasi liikuda, et uus valitsus saaks kiiresti alustada.

"Julgeolekuolukord ei näita paranemise märke ja seetõttu on ülioluline, et siseriiklik poliitiline ebakindlus lõppeks kiiresti ning Eestil oleks rahulik ja kompetentne valitsus," sõnas Kallas.

Ta märkis, et rasketel aegadel, kui ei ole võimalik teha populaarseid otsuseid, on valitsemisvastutust raske kanda, kuid Reformierakond ei ole vastutuse eest kunagi põgenenud.

"Hetkel on veel liiga vara öelda, kuidas läbirääkimised Isamaa erakonna ja sotsiaaldemokraatidega kulgevad ja milles me kokku lepime. Ühisosa on meil igatahes olemas ja seejuures päris suur. Eestikeelne haridus, julgeolek, inimeste toimetulek – need on valdkonnad, mis suure tõenäosusega saavad domineerima läbirääkimisi."

Kallase sõnul on kolmel erakonnal suhteliselt kattuvad arusaamad murekohtadest, nüüd tuleb kokku leppida ühistes lahendustes. "Selge on see, et Eesti julgeolek on meie vabana eksisteerimise alus ja ilma selleta kaotavad kõik muud valdkonnad oma tähtsuse ning tähenduse," ütles peaminister.

"Peame tegema kõik meist oleneva, et valimisteni jäänud üheksa kuu jooksul suudaksime luua seadusandliku aluse eestikeelsele haridusele üleminekuks lähimate aastate jooksul. Et seda reformi ei saa enam edasi lükata on näidanud Venemaa käitumine oma naaberriikide suhtes," lisas Kaja Kallas.

Valimisteni jäänud ajale ette vaadates ennustas Kallas, et eesseisev aeg ei saa olema lihtne. "Kõrge inflatsioon, samal ajal majanduse jahtumine, inimeste toimetulek, energiakriis ja sõjapõgenikud on probleemid, millele ei ole lihtsaid lahendusi. Märtsis pärast toimuvad valimised tekitavad kiusatusi populistlikeks sõnumiteks, kuid Reformierakond teab, et riigi tulud tulevad maksumaksja taskust ja see on usaldatud valitsuse kätte. Rasketel aegadel ei ole õige lühiajaliselt kasu toovate lahenduste nimel ohverdada Eesti pikaajalised eesmärgid. Seda mõistes ja üksteisega kokku hoides elame ka need ajad üle," ütles Kallas.