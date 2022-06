Õlitootjad: põlevkivist mootorikütust valmistada takistab rohepöörde plaan

Viimati arutati Eestis tõsimeeli mootorkütuse tootmist kolm aastat tagasi, kui Eesti Energia ja VKG uurisid põlevkiviõli eelrafineerimistehase ehituse otstarbekust. Enam kui pool miljardit eurot maksva tehase toodang oleks juba nii puhas, et sellest saaks auto tankimiseks sobivat kütust valmistada. Uuring lõppes tõdemusega, et põlevkiviõli puhastamine polnud tol hetkel majanduslikult otstarbekas.

"Arvutused näitasid, et rafineerimise teel saadav lisandväärtus ei õigustanud niivõrd suur investeeringut rafineerimistehasesse. Põlevkiviõli nõudlus otse laevakütuste turul oli efektiivsem toota, kui täiendavalt veel investeerida rafineerimisse," sõnas VKG juhatuse esimees Ahti Asmann

Ukraina sõda, ülikõrge kütusehind ja Vene naftasõltuvusest vabanemine tõi põlevkivist mootorkütuse tootmise teema taas päevavalgele. Seda plaani toetab näiteks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. VKG juhatuse esimehe Ahti Asmanni hinnangul saaks eelrafineerimistehase küll viie aastaga valmis, kuid majanduslikult oleks tegemist väga riskantse projektiga, sest nafta hind kõigub ühest äärmusest teise. Peamiseks takistuseks on aga rohepöörde plaan.

"Euroopa on võtnud selgelt suuna fossiilsete maavarade mittetöötlemisele ja kõik regulatsioonid, mis on lauale pandud, ainult halvendavad sellise ettevõtmise konkurentsivõimet. Kui rääkida rafineerimisvõimekuse tekitamisest Eestisse, siis esimesena peaks Eesti ja Euroopa Liit loobuma rohepöörde ambitsioonist, aga kas see on realistlik, siis mul on tunne, et ei ole. Investor ikkagi riigi ja regulatsioonide vastu ei saa."

Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul on eelnevad uuringud näidanud, et Eesti põlevkiviõlist saaks toota Euro 5 nõuetele vastavat diislikütust, kuid ettevõtte omaniku ehk Eesti riigi ootuseks on põlevkivi veel kõrgem väärindamine.

"Sellest samast õlist, millest saaks ka põhimõtteliselt diislit toota, on võimalik toota kemikaale, mis on veelgi väärtuslikum, kui on autokütused. See on ka kliimaga rohkem kooskõlas seetõttu, et neid kemikaale ei põletata vaid me kasutame neid tavaelus."

Margus Vals viitas ka Euroopa Komisjoni soovile keelata 13 aasta pärast sisepõlemismootoriga autode müük, nii et mõttekam oleks Valsi hinnangul diislikütuse tootmise asemel suurendada elektromobiilsust ja vahetada sisepõlemismootoriga auto elektri- või hübriidauto vastu.