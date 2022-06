Endine Vene peaminister: peale Ukrainat on Putini fookuses Baltimaad

Venemaa opositsiooniliider ja Putini presidentuuri ajal peaministrina töötanud Mihhail Kasjanov hoiatab, et Venemaa sõda Ukrainas määrab Venemaa tuleviku ja kui Ukraina peaks langema, on Baltimaad järgmised.

Kasjanov, kes on Vladimir Putini häälekas kriitik, ütles Prantsuse uudisteagentuurile AFP-le videointervjuus, et ta alguses ei uskunud Venemaa täieulatuslikku sissetungi Ukrainasse, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

Kui Kasjanov nägi Vene julgeolekunõukogu avalikku koosolekut, mis toimus kolm päeva enne 24. veebruari sissetungi, siis oli ta kindel, et tuleb sõda.

Kasjanovi sõnul oli julgeolekunõukogu liikmete nägudest näha, et Putin tegutseb väljaspool tavalist poliitilist loogikat ning see Putin, kes seal esines, ei ole see mees, keda ta kunagi tundis.

64-aastane Kasjanov, kes oli Venemaa peaminister 2000–2004, oli kindel, et Putin asendatakse Venemaa julgeolekuteenistuse kontrolli all oleva n-ö kvaasijäreltulijaga.

Samuti arvas Kasjanov, et Venemaa võib naasta demokraatiani, kuigi see saab olema raske. Tema sõnul läheb vähemalt kümme aastat, et eemaldada ühiskonnast kommunismi ja Putini mõjud.

Kasjanovi hinnangul võib sõda Ukrainas kesta kaks aastat. Kui Ukraina peaks langema, on Baltimaad järgmised, vahendas France24.

Kasjanov toetas peaministrina tugevamaid sidemeid läänega ning pärast seda, kui Putin ta ametist vabastas, liitus Vene opositsiooniga. Kasjanov muretseb oma julgeoleku pärast ega ela enam Venemaal.