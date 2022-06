Uued teraapiakoerad läbisid eksami ning asuvad tööle lastega

Luu tegi nädalavahetusel edukalt ära teraapiakoera eksami ning teisipäeval alustas ta tööd Kuusalu koolis.

"Eks ta võtab pinget maha. Kui on hirmutavam ülesanne lapsel, klassi ees esinemine, luuletuse lugemine, siis võib-olla on lihtsam seda teha koerale. /.../ Klassiõpetajana ma vaatan seda, et kui on mõni teema, kui ma näen, et koera kaasamisest oleks lastele abi, siis ma saangi selle tunni niimoodi läbi viia, et õpikoer Luu on kaasas ja abiks," selgitas Kuusalu keskkooli õpetaja ja õpikoera juht Reet Reinsalu.

"Ma sain teada klikkerist, ma ei teadnud, et selline asi olemas on," ütles õpilane Gerda.

"Ma sain teada, et koerad ja inimesed ei olegi nii erinevad kui ma kunagi arvasin," sõnas koolikaaslane Mirjam.

Õpi- ja teraapiakoerte teenust on pakutud ligi kümme aastat eri paigus üle Eestimaa. Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu juhatuse liikme Maarja Tali sõnul on abivajavatel inimestel koeraga kergem suhestuda.

"Kutsudes tiimi koera, siis sellest võib-olla raskest, võib-olla valusast protsessist saab lõbus mäng. Ja väga tihti on nendeks klientideks inimesed, kellel on raske suhelda teiste inimestega, on kõnetuid inimesi, on väga väikeseid lapsi või on inimesi, kellel on väga tõsiseid vaimseid muresid. Siis tihti juhtub, et neil on lihtsam võtta kontakti ja suhestuda looma või koeraga," rääkis Tali.

3,5-aastane Jack Russelli tõugu Elli töötab Nõmmel asuvas TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuses, kus tema ja ta neljajalgsed kolleegid pakuvad abi erinevas vanuses ja erineva taustaga laste rehabilitatsiooniprogrammides.

"Meil on koera kaasav teraapia ka siin, ma arvan, et see on suurepärane võimalus, mida teistes kohtades ei ole," ütles TegevusTe keskuse tegevusterapeut Kristi Viimsalu.

Õnnestumise aluseks on koera hea suhe oma väikese patsiendiga.

"Hästi peab lapse ära hindama, tema vajadused, kas on vaja pigem suurt ja rahulikku või pigem liikuvat ja entusiastlikumat koera. Mis teraapia eesmärgid on ja mida koer võiks osata teha ja millist tuge lapsele pakkuda," selgitas Viimsalu.

Põhimõtteliselt võib iga omanik koolitada oma lemmikust teraapiakoera. Tallinna ülikoolis saab alates sügisest esimest korda omandada mikrokraad inimese ja looma interaktsioonide õppekaval.