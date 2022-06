Kohus peatas Rwandast pärit varjupaigataotlejate tagasisaatmise

Ühendkuningriik ja Rwanda on sõlminud kokkuleppe, et ebaseaduslikult Suurbritanniasse saabunud inimesed saadetakse tagasi kodumaale asüülitaotlusele vastust ootama. Vähemalt 30 inimest on Rwandasse tagasisaatmise otsuse vaidlustanud, põhjendades seda tervisliku seisundi või inimõiguskaalutlustega.