Briti kohus: valitsuse plaan saata asüülitaotlejad Rwandasse on seaduslik

Ühendkuningriigi kohus teatas, et Briti valitsuse plaan saata riiki ebaseaduslikult saabunud inimesed Rwandasse on seaduslik. Kuigi Rwanda-poliitika hinnati olevat seadustega kooskõlas olevaks, otsustati siiski toetada kaheksa riiki saabunud pagulase kaebust ning nende kohta peab Ühendkuningriik tegema uue otsuse.

Briti kohus otsustas, et Ühendkuningriik võib saata Briti saartele ebaseaduslikult saabunud inimesed Rwandasse. Kohtunik Clive Lewis samas teatas, et Briti siseministri (Home Secretary) otsus kaheksa pagulase puhul ei olnud piisava kaalutlusega läbi mõeldud ning nende kohta on vaja teha uus otsus, vahendas BBC.

Ebaseaduslikult riiki saabunud inimestele, kes oma senise otsuse edasi kaebavad, tehakse jaanuaris uus menetlusprotsess.

Tollane Briti siseminister Priti Patel teatas aprillis, et Ühendkuningriigi valitsus tahab asüülitaotlejad saata Rwandasse, kuniks nende asüülitaotlust menetletakse.

Esimene lennureis Rwandasse saadetavate asüülitaotlejatega pidi väljuma 14. juunil, kuid see jäi ära juristide ning heategevusorganisatsioonide esitatud kaebuste tõttu.

Ametis olev siseminister Suella Braverman kinnitas, et tahab Rwanda poliitika ellu viia ning ta tervitas Briti kohtu otsust. "Me oleme alati väitnud, et see poliitika[meede] on seaduslik ning kohus on seda täna kinnitanud," rõhutas minister.

Briti leht Financial Times tõi esile, et asüülitaotlejate saatmist Rwandasse toetab ka ametis olev peaminister Rishi Sunak.

Asüülitaotlejate Rwandasse saatmise vastu võitlevad nii mitmed Briti parlamendi liikmed kui ka inimõigusorganisatsioonid.

Financial Times tõi esile, et eelmisel nädalal hukkus La Manche'i väinas neli inimest, kes püüdsid kummipaadiga Ühendkuningriiki jõuda. Hukkunud migrantide tõttu on kasvanud surve Briti valitsusele leida viise, kuidas vähendada ebaseaduslikke piiriületusi.

Lehe hinnangul esitatakse kohtu otsuse vastu tõenäoliselt uus kaebus ning seda järgmist kaebust menetleb kohus arvatavasti jaanuaris.