Adven soovib gaasiküttest loobumiseks saastemäärale erandit

Ettevõte rajab Vändrasse ka hakkepuidul töötavat katlamaja, kuid see valmib alles 2024. aasta alguseks. "Tarbijate mure kõrge soojuse hinna ning tarnekindluse pärast vajab lahendamist aga kiiremini," märkis ettevõte Baltikumi äri juht Juhan Aguraiuja kirjas majandusministeeriumile.

Adveni plaanitava põlevkiviõli seadme põletusvõimsus on 1,5 megavatti ning see ületab keskkonnaministeeriumi välisõhu saaste emissiooni piirmäärasid. Seetõttu soovib Adven, et riik teeks erandi väikese võimsusega kateldele, mis rajatakse kriisileevenduse meetmena.

Ettevõtte teatel puudub piirmäärade saavutamiseks väikestel võimsustel tehniliselt ja majanduslikult sobiv tehnoloogia.

"Seoses suurenenud riskidega gaasivarustuse tagamiseks ning gaasihinna mõju leevendamiseks kaugkütte tarbijatele, palume leida regulatiivsed meetmed, mis võimaldaks põlevkiviõli põletamist ka kõrgemate emissioonidega kui gaasil," seisab pöördumises.

Ettevõtte hinnangul võiks leevenduse kehtestada energiakriisi abimeetmena kateldele, mille võimsus jääb alla viie megavati.

Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots on öelnud, et energiakriisis on võimalik maagaasil töötavad kaugkütte katlamajad viia talveks üle põlevkiviõlile, kuid see nõuaks poliitilist otsust ja luba Euroopast.