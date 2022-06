Parempoolsed plaanivad erakonna asutamist suve teise poolde

Ühenduse Parempoolsed juhatuse esimees Kristjan Vanaselja ütles, et ühendus loodab erakonna asutamiskoosoleku kokku kutsuda suve teises pooles. Erakonna registreerimiseks vajalikust 500 liikmest on tema sõnul veel puudu alla saja inimese.

Vanaselja rääkis ERR-ile, et eesmärk on erakonna asutamine põhjalikult ette valmistada, muu hulgas tegeldakse ka piirkondlike ühenduste loomise ette valmistamisega.

"Peame suutma selgelt välja näidata, et meil on ideid ja võimekust ja et me oleks üle-Eestiline," ütles Vanaselja.

"Küsimus on selles, et kuidas me suudame näidata end tugeva jõuna, kellel on potentsiaali järgmistel riigikogu valimistel valimiskünnis ületada," märkis ta.

Riigikogu valimiste kontekstis nimetas Vanaselja ühe suure eesmärgina minna valimistele täisnimekirjaga.

Kuidas aga suhtub Vanaselja sellesse, et erakond Isamaa, millest Parempoolsed lahku lõid end peagi valitsusest leida võib?

"See, et tuli just selline kolmikliit, on Eesti jaoks julgeoleku seiskukohalt mõistlik. Aga see millest me oleme Parempoolsetena rääkinud on just majandusküsimused. Need on fookusest väljas. Me näeme üha rohkem, et tuleb juurde laialdasi toetusi ja see valmistab meile muret. Varem või hiljem läheb majanduses keeruliseks," vastas Vanaselja.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder avaldas neljapäeval intervjuus ERR-ile lootust, et koalitsioonikõnelustel suudetakse kokku leppida näiteks käibemaksu langetamine gaasile, elektrile ja toasoojale.

"Kas aktsiisi ja käibemaksu langetamine aitavad piisavalt? Mida see tähendab ettevõtjatele? Peaks küsima, kuidas me suudaks välja peilida need inimesed, kelle tegelikult on abi vaja," ütles Vanaselja kommentaariks.

Aprillikuus ERR-ile antud intervjuus lootis Vanaselja erakonna loomiseks vajalikud 500 liiget kokku saada enne "suurt suve".