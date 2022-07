Kiisler läheb Reinsalu asendusliikmena riigikokku Parempoolseid esindama

"Parempoolsed olid väga toetavad. Need, kellega ma suhtlesin, nende hoiak oli, et muidugi mine, et vaja on meie sõnumit välja öelda riigikogu saalis, kui võimalus on," põhjendas Kiisler oma riigikokku mineku otsust ERR-ile.

Vastates küsimusele, kelle poole ta hääletades hoidma hakkab, vastas Kiisler, et maksumaksja poole.

"Praegu me näeme põhilise probleemina seda, et nii koalitsiooni kui ka opositsiooni poolt tulevad väga raiskavad ettepanekud, vastutustunne on kadunud. Ei oskagi siin väga vahet teha, kas erakond on opositsioonierakond või koalitsioonierakond. Kõigiga on sama mure, kes seal riigikogus on," rääkis Kiisler.

"Meie seisukoht on, et jõukus tuleb ühiskonnas ainult tööst ja ettevõtlusest. Ja meie seisame selle eest, et ettevõtjatel oleks hea keskkond, et oleks head töökohad, siis inimesed teenivad ise raha, maksavad makse. Ja siis on vaja seista selle eest, et seda maksurahaga ka mõistlikult kasutatakse, mitte seda liiga palju sotsialistlikele toetustele ei kulutataks," lisas Kiisler.

Parempoolsetel on praegu käsil erakonna loomise protsess. Kiisleri sõnul on plaanis suve lõpus erakond ära registreerida. Kiisler ütles, et liikmeskond läheneb erakonna loomiseks vajalikule 500 liikmele.

"Me oleme tegelenud programmiga, oleme tegelenud põhikirjaga," ütles ta.

Staažika poliitikuna tuntud Siim Kiisler on viimastel aastatel tegutsenud ettevõtluses.

Pikaaegne Isamaa liige Siim Kiisler oli Andrus Ansipi teises ja kolmandas valitsuses regionaalminister ja Jüri Ratase esimeses valitsuses keskkonnaminister.

Seoses Isamaa põhiliinist erinevat kurssi nõudva ühenduse Parempoolsed loomisega tekkisid Isamaas pinged, mis päädisid märtsikuus Parempoolsete juhtfiguuride Siim Kiisleri, Lavly Perlingu, Kristjan Vanaselja ja Tõnis Konsi erakonnast väljaheitmisega.