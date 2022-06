Times: Kreml võib loobuda Z- ja V-sümbolitest

Ajaleht The Times kirjutab, et paljudelt Venemaa hoonetelt kadusid järsku Ukraina sõda propageerivad Z-ja V-sümbolid. Ajalehega suhelnud analüütikute hinnangul võib Kreml nende sümbolite kasutamisest loobuda.

Ametnike käsul pidi erakond Õiglane Venemaa võtma oma Moskva kontorihoonelt maha Z-ja V-sümboleid kujutava plakati. Siberi suurimas linnas Novosibirskis väitis üks teismeline, et linnavalitsuse hoone külge riputatud plakatid rikuvad avaliku reklaami eeskirju. Ametnike käsul plakat ka eemaldati, vahendas The Times.

Z-ja V- plakatid eemaldati võimude korraldusel ka Pihkva oblasti kultuurikeskusest. Kohalik ametnik ütles, et näidata tohib ainult poliitiliselt neutraalseid plakateid.

Mõned analüütikud väidavad, et Kreml plaanib loobuda Z- ja V-sümbolitest. "Võimalik, et Kreml plaanib nendest sümbolitest loobuda. Need ei läinud rahvale hästi peale ja seetõttu tuleb need asendada millegi paremaga," ütles ajalehele The Times poliitikaanalüütik Abbas Galljamov.

Kriitikud väidavad samuti, et Z-sümbol meenutab haakristi. Opositsiooniaktivistid nimetavad seda "Zwastikaks".

Galljamovi hinnangul võib sümbolite eemaldamine olla ka märk sellest, et Moskva otsib variante, kuidas lõpetada oma "sõjaline operatsioon" Ukrainas.

"Seda ei saa välistada, et tehti otsus, et rahvast valmistada ette rahuks. Seetõttu võib Kreml proovida vabaneda sellest militaristlikust sümboolikast," kirjutas sotsiaalmeedias Galljamov.

Moskva tunnistab, et Ukrainas on hukkunud 1351 sõdurit, kuid pole märtsist saadik ohvrite arvu uuendanud. Lääneriikide hinnangul on Venemaa Ukrainas kaotanud juba 15-30 000 sõdurit.

Venemaal kasvab ka erahariduse populaarsus, kuna riiklikes lasteaedades ja koolides levib sõjameelne propaganda. Moskva erakoolide aastamaksud on pärast invasiooni tõusnud 20-100 protsenti, vahendas The Moscow Times.

"Kõik tahavad nüüd oma lapsed saata erakoolides, kus on lootust, et õpetajad ei suru peale propagandat," ütles ajalehele üks lapsevanem.