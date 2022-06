Sõja 121. päev: Ukraina väed said korralduse Severodonetskist lahkuda

Ukraina relvajõudude teatel käivad ägedaimad lahingud endiselt Severodonetski ja Lõssõtšanski linna juures. Ukraina sõjaväelased on saanud korralduse Severodonetski linnast lahkuda, et mitte jääda Vene vägede piiramisrõngasse.

Oluline 24. juunil kell 22.40:

Vene väed vallutasid Lõssõtšanski lähedal Hirske linna

Luhanski oblastis Lõssõtšanskist 30 kilomeetri kaugusel asuv Hirske linn langes reedel täielikult Vene vägede kontrolli alla, ütles Hirske linnapea Oleksõi Babtšenko.

"Kahjuks tänase seisuga on kogu Hirske piirkond okupeeritud. Veel käivad mõned lahingud linna äärealadel, aga need on tähtsusetud, sest vaenlane on linna pääsenud," ütles ta.

Ukraina väljaanne Hromadske teatas samuti, et Hirske on täielikult okupeeritud.

Babtšenko sõnul toimus Vene vägede rünnak kahelt suunalt. Olukord linnas on tema sõnul väga keeruline, sest pole ei vett, elektrit ega gaasi. Hirskesse pole teisipäevast saati saanud humanitaarabi viia, sest kõik teed olid kas Vene vägede käes või olid need tule all, lisas Babtšenko. 60 protsenti linna hoonetest on tema sõnul lahingutes kannatada saanud.

Kuivõrd Lõssõtšansk on viimane linn Luhanski oblastis, mis on Ukraina kontrolli all, seab see linna kaitsvad Ukraina väed järjest suuremasse ohtu lõksu jääda.

Vene kaitseministeerium teatas, et nende väed piirasid Hirskes sisse umbes 2000 Ukraina sõjaväelast, kelle hulgas oli ka 80 välismaalasest võitlejat.

Lõssõtšanski lähedased asulad on tugeva tule all

Mitmed asulad, mis jäävad Lõssõtšanski linna lähedale, on Vene vägede ägeda tule all, ütles Vene kaitseministeeriumi pressiesindaja Oleksandr Motuzjanõk.

"Kuumimad sektorid rindejoonel on asulad, mis jäävad Severodonetskist kagusse ja lõunasse. Vaenlane on suurendanud õhulöökide arvu. Lõssõtšanskit tabanud õhurünnakute tagajärjel on hävitatud suur arv hooneid ümbritsevates asulates," ütles ta.

Motuzjanõki sõnul on tule all Borivske, Verhniokamenka, Mõkolaivka ja Bila Hora.

Ta lisas, et rängad lahingud piirkonnas jätkuvad. Borivskes suutsid Ukraina väed Vene vägede rünnakud tagasi lüüa.

Ukraina kindral: Luhanskis olukorra stabiliseerimiseks on Ukrainal vaja relvi

Ukrainal on vaja sama tulejõudu, mis on praegu vene vägedel Ida-Ukrainas, et pöörata keeruline olukord Luhanski oblastis vähemalt võrdseks, ütles Ukraina kindral Valeri Zalužnõi telefonikõnes USA kindralstaabi ülemale kindral Mark Milleyle.

"Me arutasime operatsioonilist olukorda ja rahvusvahelise tehnilise toe saabumist," lausus Zalužnõi.

Ukraina hinnangul on just Vene vägede suurtükkide ülekaal see, miks Ukraina väed on Donbassi piirkonnas kandnud suuri kaotusi.

Mõkolajivi linnapea soovitas inimestel linnast lahkuda

Lõuna-Ukrainas asuva Mõkolajivi linnapea Oleksandr Sienkevitš soovitas kõigil elanikel linnast lahkuda.

"Ma soovitan kõigil, kes tahavad ellu jääda, linnast lahkuda. Linna on jäänud 230 000 inimest," ütles ta.

Sienkevitši sõnul on olukord väga halb ning Vene väed pommitavad linna iga päev.

Mõkolajivi linn asub okupeeritud Hersoni oblasti vahetus läheduses.

Ametnik: Ukrainal läheb vähemalt 10 aastat riigi demineerimiseks

Ukrainal läheb vähemalt 10 aastat, et leida üles ja teha ohutuks kõik miinid ja lõhkeained oma maismaa- ja mereterritooriumilt, ütles Ukraina päästeameti pressiesindaja Oleksandr Horunžõi.

Ukraina on seni suutnud puhastada 620 ruutkilomeetrit, kus oli tuhandeid lõhkeseadmeid, nende hulgas 2000 lennukilt lastud pommi. 300 000 ruutkilomeetrit, mis on umbes pool Ukrainast, on seni puhastamata, ütles Horunžõi.

"Umbes 10 aastat, ja see on optimistlik hinnang. Sest me ei tea, mis toimub praegu nendel aladel, kus käivad lahingud. Proovige vaid ette kujutada seda pommide hulka, mis vaenlane on meie peale lasknud," ütles Horunžõi.

USA ametnik: Venemaa pole suutnud lääne relvaabi kohalejõudmist takistada

Venemaa üritab, kuid pole suutnud takistada lääneriikide saadetud relvaabi jõudmist Ukrainasse, vahendas Reuters anonüümsust palunud USA kaitseministeeriumi ametniku sõnu. Ukrainasse on jõudnud ka strateegiliselt olulised kaugtuleüsteemid.

Sama ametniku hinnangul ei tähenda Ukraina vägede taganemine Severodonetski linnast, et nende seis oleks palju halvemaks muutunud.

"Väed viiakse positsioonidele, kus nad saavad end paremini kaitsta, Ukraina väed on sooritamas professionaalselt taktikalist taandumist, et liita väed positsioonidel, kus nad saavad end paremini kaitsta," ütles ametnik.

Vaatamata näilisele edule liiguvad Vene väed Donbassis sentimeeterhaaval edasi ning nende edu Severodonetskis on pigem väikese kaaluga. lisas ta.

Ukraina päästjad eemaldamas lõhkemata pommi Harkivis elumajast. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE PRESS OFFICE

USA eraldas Ukrainale täiendavalt 450 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi

USA välisministeerium kinnitas täiendavalt 450 miljoni dollari ulatuses sõjalise abi andmist Ukrainale. Alates möödunud aasta augustist on USA eraldanud oma sõjalisi varusid Ukrainale 13 korda.

Alates 24. veebruarist, mil Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu, on USA andnud Kiievile julgeolekuabi enam kui 6,1 miljardi dollari ulatuses.

USA välisministeerium selgitas, et USA ning enam kui 40 liitlase järjepidev julgeolekuabi tugevdavad Ukraina kaitset, parandavad Ukraina relvajõudude võimekust kaitsta oma territooriumi suveräänsust.

"Me oleme kehtestanud kiired ja tõsised sanktsioonid Venemaa majandusele ja president Vladimir Putini režiimile. Me oleme parandanud NATO heidutusvõimet ja kaitset igasuguse Venemaa agressiooni vastu alliansi idatiival. Ja me jätkame hädavajaliku sõjalise abi saatmist Ukraina vapratele kaitsjatele," teatas USA välisministeerium.

USA kaitseministeeriumi teatel sisaldab uus abipakett laskemoona, nelja täiendavat raketisüsteemi HIMARS, 18 ranniku- ja jõevalvepaati.

Ukraina andis korralduse vägedel Severodonetskist taganeda

Ukraina sõjaväelased on saanud korralduse taganeda allesjäänud tugipunktist Severodonetski linnas, et vältida sissepiiramist.

See lõpetab ligi kaks kuud kestnud lahingu linna pärast ning annab Venemaale väikese, kuid sümboolselt tähtsa võidu Donbassis.

"Ei ole mõistlik jääda positsioonidele, mis on viimastel kuudel hävitatud," ütles Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai reedel televisioonis.

"Kaitsjad on juba saanud korralduse taganeda uutele positsioonidele, uutele kindlustatud aladele ning ning viia läbi täielikku sõjategevust ja tekitada vaenlasele kahju sealt," rääkis ta.

Haidai lisas, et paigale jäämine tähendaks Ukraina vägedele piiramisrõngasse jäämist ja suuri kahjusid.

Ukraina kaitseministeeriumi pressiesindaja Oleksandr Motuzjanõk ei soostunud Haidai väiteid vägede taganemise kohta kinnitama, öeldes, et see info ei ole avalik.

Motuzjanõki sõnul tahavad Vene väed Lõssõtšanski linna ümber piirata ning ründavad lähedal asuvat Severodonetskit, et saavutada linna üle täielik kontroll.

Ukraina sõjaväelastega koos Severodonetskis viibinud Ukraina ajakirjanik Juri Butusov teatas sotsiaalmeedias, et linna kaitsjad hakkasid taganema juba reede öö jooksul. Tema sõnul pommitasid Vene väed ukrainlasi taganemise ajal, kuid kaotusi Ukraina väed ei kandnud.

Severodonetski linnapea Roman Vlasenko ütles, et Ukraina vägede lahkumine linnast võib võtta mitu päeva. "Praegu on Ukraina väed endiselt Severodonetskis. Lahkumine algas neljapäeval," ütles ta. "Linnas on palju üksusi, mis tähendab, et lahkumine võtab mitu päeva.

Vlasenko sõnul on Azoti keemiatehase alal endiselt 568 tsiviilisikut. "nad saavad lahkuda nii pea, kui pommitamine lõppeb, kuid okupeeritud alale," lausus ta.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reede hommikul tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates täiemahulise invasiooni algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 34 530 (võrdlus eelmise päevaga +100);

- tankid 1507 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 3637 (+5);

- lennukid 216 (+0);

- kopterid 183 (+0);

- suurtükisüsteemid 759 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 99 (+0);

- tiibraketid 137 (+0);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 241 (+1);

- mehitamata operatiiv-taktikalised õhusõidukid 622 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2553 (+5);

- laevad / paadid 14 (+0);

- eritehnika 60 (+0).

Suurimaid kaotusi said Vene väed viimase ööpäeva jooksul Ukraina relvajõudude teatel Slovjanski ja Bahmuti suundadel.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina väed tõrjusid rünnaku Lõssõtšanski lõunaosale

Luhanski oblasti kuberneri Serhi Haidai sõnul tõrjusid Ukraina relvajõud Vene vägede rünnaku Lõssõtšanski lõunaosale. Lõssõtšansk on veel viimane täielikult Ukraina kontrolli all olev linn Luhanski oblastis.

Haidai lisas sotsiaalmeedias, et samas suutis Venemaa võtta enda kontrolli alla Mõkolajivka küla, mis asub Lõssõtšanskisse viiva maantee ääres. See maantee on olnud viimase aja lahingute üks tulipunkte.

Haidai lisas, et lahingud jätkuvad Lõssõtšanski kaksiklinnas Severodonetskis, kus Vene väed on mitme nädala jooksul aeglaselt edasi liikunud.

Briti luure: Vene õhuväel on Ukrainas raskusi

Suurbritannia kaitseministeerium edastas oma luure hiljutisimas ülevaates, et Ukraina relvajõudude teatel on kinni võetud 17. juunil alla lastud Vene Su-25 ründelennuki piloot. Ukraina teatel on piloot Vene õhuvägede endine major, kes läks sõtta Wagneri liikmena.

Briti luure hinnangul näitab praegu Wagneri liikmetena võitlevate sõjaväest erru läinud inimeste kasutamine seda, et Vene õhuväel on ilmselt raskusi Ukraina invasiooni toetamisel piisava lennumeeskonnaga.

"See tuleneb tõenäoliselt nii Venemaa ebapiisavast väljaõppe saanud inimeste arvust kui ka lahingukaotustest," märkisid britid.

Briti luure lisas, et väidetavalt kasutas kinni võetud Vene piloot sõjaväe navigatsiooniseadmete asemel kommertsseadmeid. "See viitab tõenäoliselt sellele, et Wagneri lennukid on vanemad Su-25 mudelid ning et Vene õhuvägi ei taga Wagnerile kaasaegseid lennuvahendeid," selgitas Briti luure.

Lapsed mängivad Tšernihivis sõjas hävinud koolimaja juures. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMA Press Wire/Michal Burza

Ägedaimad lahingud on jätkuvalt Severodonetski ja Lõssõtšanski juures

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel pommitasid Vene väed neljapäeva jooksul Harkivi oblastis nii tsiviil- kui ka sõjaväetaristut. Slovjanski suunal kasutasid Vene väed tsiviiltaristu pihta suurtükke ja granaadiheitjaid.

Donetski suunal jätkavad Vene väed Ukraina kaitsejõudude ründamist piki kokkupuutejoont suurtükkide ja reaktiivsuurtükkidega, miinipildujate ja tankidega.

Ukraina relvajõudude teatel on Vene vägede peamised jõupingutused jätkuvalt Severodonetski ja Bahmuti linna juures, et saada täielik kontroll Severodonetski ja Mõkalajivka üle. Ukrainlaste sõnul on Vene väed jäänud pidama Loskutivka ja Raji-Oleksandrivka juurde, mille nad on enda kontrolli alla saanud. Vene väed püüavad seal oma kaotatud jõudusid taastada.

Ukraina peastaabi teatel suutsid relvajõud peatada Vene vägede pealetungi Severodonetski naaberlinna Lõssõtšanski lõunaosas, sundides vaenlast ka taganema.

Ukraina relvajõud märgivad, et Vene väed kardavad okupeeritud aladel kohalike elanike vastupanu ning seetõttu korraldavad ebaseaduslikke läbiotsimisi, arreteerimisi ja vangistamisi.

"Meie üksused jätkavad raketi- ja suurtükitule andmist teatud piirkondades ning löövad lähivõitluses okupante," lisas peastaap.

Ukraina: Vene laevad on Mustal merel valmis raketirünnakute tegemiseks

Ukraina relvajõudude teatel püüab Venemaa mereväerühm Mustal ja Aasovi merel hoida soodsaid positsioone.

"Viit ülitäpsete relvade alust on valmis raketirünnakute sooritamiseks Ukraina sihtmärkide pihta," ütlevad relvajõud.

Mõttekoda: Venemaa rünnakud Severodonetski juures lõpevad lähinädalail

USA mõttekoja Institute for the Study of War (ISW) teatel on Vene väed saavutanud Severodonetski - Lõssõtšanski piirkonnas olulist edu ning Ukraina väed kannavad suuri kaotusi.

Samas märkis ISW, et Ukraina väed on põhimõtteliselt saavutanud oma eesmärgi ning aeglustanud Vene vägede edasiliikumist ja halvendanud nende olukorda.

Mõttekoda lisas, et kuna 23. juunil teatas Luhanski oblasti juht Serhi Haidai, et Ukraina väed võivad olla sunnitud Vene vägede piiramisrõngasse jäämise vältimiseks taganema, siis viitab see sellele, et Ukraina võimud on valmistumas nii Severodonetski kui ka Lõssõtšanski kaotamiseks.

ISW hinnangul ei too aga Severodonetski ja Lõssõtšanski kaotamine sõjas pööret. "Ukraina väed on olnud viimastel nädalatel edukat, meelitades piirkonda märkimisväärses koguses Vene sõjaväelasi, relvi ja varustust ning see on tõenäoliselt halvendanud Vene vägede üldist võimekust, mis takistab samal ajal Vene vägedel keskendumast soovitud edasitungimisele," selgitas ISW.

"Venemaa rünnakuoperatsioonid lõpevad tõenäoliselt lähinädalail vaatamata sellele, kas nad hõivavad Severodonetski - Lõssõtšanski piirkonna. See annaks Ukraina vägedele võimaluse teha vasturünnakuid. Kremli ideoloogiline kinnismõte Severodonetski hõivamisest, sarnaselt Azovstali varasema piiramisega, kahjustab tõenäoliselt Venemaa võimekust tulevikus Ukrainas," lisas mõttekoda.

ISW lisas, et Severodonetski kaotus Ukrainale on valus nagu iga ala kaotamine Vene vägedele, kuid see ei oleks Venemaale sõja võidu jaoks otsustav.

Kuberner: Donetskis pole ühtki turvalist linna

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles AFP-le, tuginedes viimastele luureandmetele, et oblastis ei ole üheski linnas elanikel turvaline.

"Donetski oblasti ei ole ühtegi kohta, ühtegi linna, kus oleks ohutu. Elanikel on äärmiselt ohtlik jääda ükskõik, millisesse paika oblastis," sõnas ta.

Kõrõlenko lisas, et Ukraina vägede prioriteet on praegu takistada Vene vägedel liikuda edasi Slovjanskisse ja Kramatorskisse, mis on Severodonetskist umbes 80 kilomeetrit lääne pool. Tema sõnul on Kramatorskis veel umbes 45 000 inimest ehk kolmandik sõjaeelsest elanike arvust.